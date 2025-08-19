身長155cm、体重42kgという華奢な体型の女性・ララさん。彼女は5合の米に32匹のエビを乗せた巨大エビ丼をペロリと完食し、3kgの餃子を約19分で完食してしまう。

2000年、京都府で生まれたララさんは、小さい頃食事にあまり興味がなかった。しかも便秘が酷く整腸剤に頼ることもあったという。一方、お母さんは満腹を感じにくい「痩せの大食い」体質。その遺伝子は子供たちには遺伝しなかったと思われていた。

しかしララさんに変化が。中学で陸上部に入部し朝からハードな練習をするようになると、信じられないほどお腹が鳴るようになった。

お腹が鳴るのが嫌で、最初はパンを無理やり詰め込んでいたが全く効果がない。そこで米に変更し、卵かけご飯で流し込む。一口食べてみると初めてご飯が美味しいと思い、なによりお腹が鳴らなくなった。こうしてララさんは卵かけご飯に猛烈にハマり、食べるラー油を入れるアレンジや、塩でのシンプルアレンジなど、様々な卵かけご飯を堪能。ついに母譲りの大食い遺伝子が目覚め、朝からご飯3合を完食するまでになった。

大量の作り置きのカレーを「あと一杯だけ」と思っているうちにほぼ空にしてしまったり、プリンを大量に食べたりしても、一向に太る気配がなかった。そして大食いになった途端、長年悩んでいた便秘が改善。そのため体重は変わらず、母娘で食べ放題に通うのが定番となった。

周りの人も驚き、友達も大喜びで差し入れをくれるように。友達が喜んでくれることが何より嬉しく、気づけばそうめん20束や12人前の冷やし中華を爆食するまでになった。

そんなララさんに「好きなだけ食べていい」と伝え、食生活を見てみると…朝7時30分から手作りおにぎり専門店へ。最初から10個を注文し、1個110gのおにぎりを1個約1分半のペースで食べ続ける。

途中でさらに追加注文し合計26個、2.86kg（約8.5合分）のおにぎりを完食したが、お腹の具合は「6割くらい」という。

その4時間後にしゃぶしゃぶ食べ放題へ。そこに大食いの母も合流し、親子で大量注文。ララさんは「特選和牛10皿お願いします」と追加注文を重ね、5.7kgを完食。この日ララさんが食べた総重量は8.5kg超えとなった。

親子の許可を得て病院でMRI検査を実施。食前と食後の身体の変化を調べると、まず母の胃は1.7kgを完食後、大きく膨らんでいることが確認された。そしてララさんの胃は、食前「他の人の胃より小さい」状態だったが、8.5kg食べた後「お腹の半分以上が胃で占拠されている」状態に変化。野村浩介医師は「初めて見ました。すごい胃です。慢性的に胃が大きくなることを繰り返し、大きくなることに耐えられる胃」と驚いた。

さらに「満腹に感じるリミッターが低い、もしくはないことが遺伝的なものかもしれない。不思議です」と野村医師。

いっぱい食べられるララさんが太らない理由は、大食いになったことで体質が変わり快便になったからだと結論づけられた。