◇セ・リーグ 巨人15―2ヤクルト（2025年8月19日 神宮）

5月にソフトバンクから巨人に加入したリチャード内野手（26）が19日のヤクルト戦（神宮）で移籍後初の満塁弾となる5号本塁打を放つなど、5打数4安打6打点と大爆発。チームの今季最多20安打15得点爆勝に大きく貢献した。

7月21日の阪神戦（東京D）から8月16日の阪神戦（東京D）まで19試合連続で先発出場したが、17日の阪神戦（東京D）でスタメン落ちして最後まで出番なし。この日は「7番・一塁」に入って2試合ぶりの先発出場となった。

すると、相手先発右腕・ランバートから2回の第1打席で三塁への内野安打を放つと、3回の第2打席で左前打、5回の第3打席では中前へ2点適時打と一気に移籍後初となる猛打賞をマーク。

そして、相手マウンドが2番手右腕・丸山翔に代わった6回の第4打席ではバックスクリーンに飛び込む衝撃的な満塁アーチを放った。

リチャードの満塁弾はソフトバンク時代の2021年9月5日オリックス戦（ペイペイD）で放ったプロ初本塁打以来1444日ぶり2本目。

猛打賞は同じくソフトバンク時代の2024年5月1日楽天戦（みずほペイペイD）で放った3安打以来475日ぶりで、4安打は自身初。6打点は前述の2021年9月5日オリックス戦以来2度目、自身最多タイとなっている。