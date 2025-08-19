「日本ハム６−５オリックス」（１９日、エスコンフィールド）

日本ハムが劇的な大逆転サヨナラ勝ち。首位ソフトバンクとのゲーム差「３」をキープした。

驚異的な粘りだった。２点を追う九回は連打で１死一、二塁。レイエスが三振に倒れ、万事休すかと思われたが、郡司が執念の内野安打で２死満塁。ここで野村が右中間へ走者一掃の３点打を放ち試合をひっくり返した。

勝利の瞬間、新庄監督は両手を突き上げて喜び爆発。報道陣の前で笑い声をあげながら現れ、「凄かったねえ。野村くん４安打。僕との約束通り、最後ツーベースでサヨナラヒット。いやあ、嬉しいっすねえ」と実感を込めた。

３点リードをひっくり返され、２点を追いかける展開。「まあ、オリックスさんが前のカードで６点ひっくり返してサヨナラホームランでいい勝ち方して。簡単に勝てないだろうなと思っていた」と振り返った。

五回に中川のソロ、宗の満塁弾で５失点した達も責めなかった。「１１４球も投げていたらああいうボールもありますよ。合格ですよ」とし、六回以降持ち直したことに注目。「あそこからどういうピッチングをするか見ものだった。十分です」と評価した。

試合直後、報道陣には６分超対応したが、興奮おさまらず「何を喋っているかよう分からん」と大笑い。大きな１勝という問いに「ここからは全部大きい。全部は勝てないですから。負けた時も先を見込んで」と、うなずいた。