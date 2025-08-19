身長170cm、体重55kgの飯友らん子さんは、2kg超えのナポリタンや3kg超えのカレーを完食してしまう驚異の大食い。今回、彼女の体を調べると胃と腸にある特徴が判明した。

1998年、3兄弟の長女として生まれたらん子さん。少年野球の監督だった父親の口癖は「スポーツは体力が資本！たくさん食べないと強くなれないぞ」。たくさん食べると褒められる環境で、家族5人で毎日お米を10合も消費。おかずもあっという間になくなってしまうほどだった。

学校でも給食をよく食べる仲間とおかわりをして一緒に食べ切り、他のクラスの給食が余った時は放送で呼び出されるほど、らん子さんはたくさん食べることで有名だった。そして食べた後は必ずトイレへ向かう快便タイプだった。

高校生になると食事量はさらにアップ。コンビニでアルバイトをして食費を稼ぎ、学校へ来る前に甘いものを大量購入していた。

最初の授業でお腹が減ると菓子パン、次の授業が終わるとシュークリーム、その次はドーナツと、休み時間はおやつの時間。お昼はお弁当だけでは足りないので、買ってきたお弁当も追加でペロリ。

夕食は大盛りのおかずとご飯の後、食後のデザートとして食パンにジャムと生クリームをたっぷりかけて食パン1斤を平らげる。

1日平均5回トイレに行き、“食べたら出る”のが当たり前だった。友達からは「あんなに食べてるのによく太らないよね」「本当に羨ましい！」と言われ、確かに体型は変わっていないことを実感していた。

就職してからも食べたいものを好きなだけ食べる生活は変わらなかったが、健康診断で受けた胃カメラである発見があった。医師から「特に異常はなかったです。ただ、胃と腸の間にある幽門がやや開いています」と言われたのだ。

胃の出口と十二指腸を繋ぐ幽門は通常は閉じていて、主に食べ物を腸に送る時に開く。一方のちの検査で、らん子さんの大食いでも太らない理由は幽門というより、腸に秘密があることが判明する。

好きなものを好きなだけ食べてもらうロケを行うと、まずはホットケーキ屋さんへ。ホットケーキ7皿とジェラート、ドリンクと合わせて計12品を完食した。

別の日、自宅でのお昼ご飯はバナナ24本とスイカ1玉。「動画でラーメンとかを爆食いするので、動画以外は体にいいものをと思って」と健康を意識した結果だという。ほぼ毎日バナナを食べているそうで、あっという間に全て食べ切ってお腹は膨れ上がった。

しかし、昼食を食べ終わってから6時間後に再び自宅を訪ねると、お腹はぺったんこで元通りに。トイレに何度も行っていたという。夕食は寿司50貫を30分で平らげ、食後はデザートとして大量のケーキとシュークリームも完食した。

こんなに食べても太らないらん子さんの体の秘密を調べるため、まずは胃カメラで検査すると胃下垂気味という診断が。幽門の開き方はおそらく一般的だという。

では彼女の太らない理由は何なのか？野村浩介医師は「お通じが早く出てくる。小腸をかなり早いスピードで通過しているのは間違いないと思います」と説明。一般的に、食べたものが便になるまでは最低1日、遅い人だと3日かかるというが、彼女の場合は昼食後から6時間の間に便だけで3回トイレへ行っていた。「吸収されていないので太らないというのもあります。健康です。安心してください」と野村医師は説明した。

さらに彼女の腸内環境にも太らない原因があることが判明。腸内環境に詳しい泉千明医師によると「フシカテニバクターという菌が平均より約9倍多く、フィーカリバクテリウム、ブラウティアといった菌も約2倍の割合で多く見られました。こちらは短鎖脂肪酸という酸を作る菌になります」という。

短鎖脂肪酸とは、脂肪細胞に働きかけて脂肪の蓄積を抑えたり、腸のぜん動運動を助け排便を促す効果があるという。

彼女が太らない理由は、腸内細菌にもあった。極めて珍しい腸内細菌の構成が、大食いでも太らない体質を作り出していたのだ。