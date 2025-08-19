深澤辰哉の“モテ伝説”、内田有紀の“美の秘訣”…永尾柚乃が『誘拐の日』キャストにグイグイ質問！

“心やさしきマヌケな誘拐犯”新庄政宗（斎藤工）×“記憶喪失の天才少女”七瀬凛（永尾柚乃）という奇妙な凸凹バディが次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げるドラマ『誘拐の日』。

本日8月19日（火）、同ドラマのTELASAオリジナルコンテンツ『豪華キャストに柚乃が直撃！ゆのかいの日』後編の配信がスタートした。

『誘拐の日』ならぬ『ゆのかいの日』は、永尾柚乃が主演の斎藤工をはじめ、深澤辰哉、江口洋介、内田有紀、佐藤寛太ら5人の共演者たちに、素朴な疑問をぶつける企画だ。

7月22日（火）から配信スタートした前編では、8歳の永尾が日頃から疑問に思っていることを大人たちに直撃。緊迫感あふれる本編とは真逆のほっこりトークを繰り広げた。

本日から配信スタートした後編では、永尾が個人的に気になっていることをグイグイ質問していく。

斎藤には、「なんで斎藤さんはそんなにおもしろいんですか？」とズバリ質問。

すると、斎藤は「僕からしたら柚乃ちゃんのほうが100倍おもしろい。柚乃ちゃんはプレゼントのセンスがいい！」と絶賛する。斎藤が永尾からもらったおもしろグッズとは？

そんな2人が「おもしろかった！」と口を揃えたのが、タイトルバックの撮影。『誘拐の日』のタイトルバックは、東京スカパラダイスオーケストラが奏でるオープニングテーマ『The Liar』にのせて新庄と凛がそれぞれ何かを叫ぶ映像がつづられているが、そのメイキング映像が初公開される。

いったいどんなふうに撮影されていて、2人はどんなことを叫んでいたのか？

◆深澤辰哉、高校時代の“モテ伝説”

弁護士・山崎忠を演じている深澤辰哉には、「生まれたときからモテたんですか？」という質問を投げかける。

「僕は、この世に誕生したタイミングでモテていた！」と自信満々に豪語する深澤は、「一番モテたのは高校生のとき」とも話し、バレンタインデーにロッカーを開けたところ、大惨事がぼっ発したと明かす。いったい何が起きたのか？

また当時、全校に広まっていた“深澤のモテ伝説”があると語るが、それを聞いた永尾はなぜかちょっぴり引き気味で…。

さらに、ダンスも習っているという永尾が「歌とかダンスってどうやったらうまくなるんですか？」「人を魅了するコツはありますか？」とたずねると、深澤は仕事をするうえで心がけている信念を打ち明ける。

いつかダンスで永尾と共演したいと、驚きのオファーも飛び出すことに。

◆内田有紀の“美”の秘密にも迫る

ベテラン刑事・須之内司役の江口洋介には、「妖怪だと誰が好きですか？」と質問。妖怪をこよなく愛する永尾ならではの問いに、江口はなんと答えるのか？

また、“会う人すべて妖怪に見える”という永尾が、江口を妖怪に例えることに。はたして永尾は江口をどんな妖怪キャラとして見ているのか？ その仰天理由は…。

医学博士・水原由紀子を演じている内田有紀には、「なんで内田さんはそんなに美しいんですか？」と、誰もが気になる疑問をぶつける。知られざる内田の美の秘訣に、永尾が迫る。

さらに“好きな食べもの”についても女子トーク。8歳らしからぬ永尾の食の好みに、内田が「すっごく渋くない!?」とビックリする場面も。

そして、若手刑事・北村高広を演じる佐藤寛太には「今、かなえたい夢はなんですか？」と質問。佐藤は「いっぱいありますね」と悩みつつ、刺激を受けた海外での体験や“いつか実現してみたいこと”を真摯に語る。

佐藤から逆質問された永尾も、ワクワクしながら将来の夢を明かすことに。

大先輩5人とのトークを終えた永尾は、「後編もすっごく勉強になりました！」と大喜びしつつ、この『ゆのかいの日』企画をさらに発展させたいとアツく語るが、はたして永尾が胸に抱く“野望”とは？

◆前編・特別編集版が地上波初放送！

8月30日（土）深夜2時30分から放送の『テラサってる？』（関東ローカル）では、『誘拐の日』を大特集。ここまでのスペシャルダイジェストを放送するほか、『豪華キャストに柚乃が直撃！ゆのかいの日』前編・特別編集版の地上波初放送も決定した。

永尾柚乃の素朴な疑問に、斎藤工をはじめ、深澤辰哉、江口洋介、内田有紀、佐藤寛太がまじめに回答。緊張感あふれる本編とは真逆な永尾と豪華キャスト陣のほっこりトークに注目だ。

さらに、『テラサってる？』では前編・特別編集版とともに、『誘拐の日』第1話から第8話までのスペシャルダイジェストも放送。しだいに事件の真相に近づいていく新庄と凛、はたしてどのような真実が待ち構えているのか？