¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿ÍÀï¡Ê£±£¹Æü¡¢¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥×¥íÌîµå»Ë¾å£·£²¿ÍÌÜ¡Ê£·£·ÅÙÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ë°ÂÂÇ¡¢£³ÂÇÀÊÌÜ¤âÆóÎÝÂÇ¡¢£´ÂÇÀÊÌÜ¤Ï»Íµå¤È¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤È¤³¤í»°ÎÝÂÇ¤Î¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤¿´Ý¡£ÂçµÏ¿Ã£À®¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À£·²ó¤Î£µÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤ÎÅê¤¸¤¿£²µåÌÜ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö±ü¿¼¤¯¤Ø¡£Áê¼ê¼éÈ÷¤¬Á÷µå¤ÎÂÎÀª¤òÀ°¤¨¤ëÃæ¡¢´Ý¤ÏÌÂ¤ï¤ºÆóÎÝ¤â½³¤Ã¤Æ»°ÎÝ¤Ø¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Í¾Íµ¤Î¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×È½Äê¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¤ÎÂç³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï£±£µ¡½£²¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë²÷¾¡¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¡Ê´Ý¤Ï¡Ëº£¾õÂÖ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤·¡¢Áö¼Ô¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢£³ÈÖµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿£´ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤ò¡Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤â¡¢£µÂÇÀÊÌÜ¤ÎÄ¾Á°¤ÇÆó²¬¥Ø¥Ã¥É¤«¤é¼ªÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂçµÏ¿¤ò°Õ¼±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡ØÍê¤à¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎµÓ¡¢¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»°ÎÝÂÇ£±ËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤éÀË¤·¤¯¤âÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸åÇÚ¡¦Ãæ»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ»³ÎéÅÔ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤ËºÇ¸å¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ÊµÏ¿Ã£À®¤ò¡Ë»×¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èà´ÝÀáá¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£¸Ç¯ÌÜ¡¢£³£¶ºÐ¤Ç¤ÎÃ£À®¡£´Ý¼«¿È¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎºÐ¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãù¶â¤¬¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£