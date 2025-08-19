中国、この夏は「ぐうたらレジャー」が人気

「エレベーターで登山」や「スローバージョンのバンジージャンプ」、「寝そべり式川流れ」ーー。中国の若者の間ではこの夏、「ぐうたらレジャー」が人気です。人々は最小限の体力消耗で心理面での最大限の心地よさを得ようとして、旅の中で本当のリラックスと楽しさを追い求めています。

「ぐうたらレジャー」は若者の「自分を喜ばせる」ニーズにぴったりと一致しています。今の若者は「裕福な世代」と呼ばれています。つまり中国経済が高度成長していた時期に生まれ育ち、成長する環境がとりわけ恵まれていたわけです。親の世代の価値観が「勤勉に励み倹約して家事を取り仕切る」だったのに対して、若者は「自分を喜ばせる」ことを望んでおり、生活の質や感情面での体験をより重視します。

普段は生活のテンポが速く、ストレスが多くたまる人は特に、無用な苦労をするよりも、思いっきり楽しんだ方がよいと考えています。「ぐうたらレジャー」はハードルが低く、快適で安全であり、それでも冒険の楽しみを体験できるため、多くの人が引き付けられるのは自然な成り行きです。オンライン旅行プラットフォームの統計によると、夏休み期間は「ぐうたらレジャー」を提供する観光地の人気が急騰し、中にはチケット検索件数が前月比で17倍になった観光地もあります。

「ぐうたらレジャー」はつまり「怠け者の旅行」であり、観光消費がますます多元化する傾向を反映しています。若者の間で「ぐうたらレジャー」の人気に火が付いた背景にある核心的な訴求ーーリラックスして心地よさを得るーーは普遍性を持っています。「寝そべって景色をのんびり眺める」ことや「自己完結型のぐうたらレジャー」も、「道なき道を踏破する旅行」や「特殊部隊式の自己挑戦」も、違うのは形式だけで、観光の本質は旅を通じて喜びと満足感を得ることです。（提供/CRI）