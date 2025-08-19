お笑いタレントで現役医師・しゅんしゅんクリニックP（42）が17日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「【現場の体感】最近また流行っているコロナの症状は？」というタイトルで動画をアップした。

しゅんPは「週2回くらい、内科のクリニックで外来の勤務をしているんですけれども、最近ちょっと増えてきております」と切り出すと「1週間前くらいに勤務しているときは、だいたい1日で1人か2人ぐらいいるな、みたいな感じだったんですけど。3日くらい前にはもう1日に7〜8人ぐらいコロナの人が来るという感じです」と実感を伝えた。

また症状については「前と比べて“普通の風邪だな”という感じの人が多いような気がします。前は高熱が出てのどがめちゃくちゃ痛い、みたいな感じだったと思うんですけれども。最近は僕の印象だと、7割ぐらいの人は微熱で。37度前後、いっても37.2度とか」と報告。

また「全然平熱という人もいますし、ちょっと鼻水が出る、ちょっと喉が痛い、という本当にそれぐらいの感じかなと思います。でも2割ぐらいの人は39〜40度くらいまで出る人もいるので、やっぱりかからないに越したことはないという感じですね」と語っていた。