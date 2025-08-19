【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C 1ー0 東京ヴェルディ（8月16日／サンガスタジアム by KYOCERA）

【映像】背後からの危険な蟹ばさみタックル

京都サンガF.CのMF山田楓喜が、東京ヴェルディのMF森田晃樹に背後から蟹挟みタックル。古巣対戦での危険プレーに、ファンから非難の声があがった。

危ないプレーが発生したのは、京都がJ1リーグ第26節で東京Vと対戦した90+4分、1点リードの京都が自陣で東京Vの攻撃を迎撃する展開でのことだ。

森田が京都陣内の中央でボールを持ち、前線の状況を確認していた時だった。途中出場の山田が背後から忍び寄り、勢いのあるスライディングタックルを仕掛ける。右足でボールを突こうとしたのだろうが、森田のドリブルのコースと両者の位置関係により、ボールにはヒットせず。山田の両足が森田の左足を挟む危険なタックルになってしまった。

予期せぬタックルを受けた森田は左の膝を抑えて悶絶。主審もすぐに担架を要請した。イエローカードを提示された山田は状態を心配するが、森田は立ち上がることができない。GKマテウスも駆け寄り、主将の状態が心配された。

解説・橋本英郎氏も「大丈夫ですかね。痛がり方が」と気にかけ、「ちょっと…」と言葉を失っていた。

このファウルにはファンもSNS上で「レッドやろ」「やらかしてくれたわ…」「古巣相手にイメージ悪いなあ」「一生懸命とラフプレーを勘違いしてるぞ」「マジで洒落にならんって」「届かないのに後ろからタックルする癖をどうにかしないと」「今の楓喜のファウルかなり危険なやつだぞ」「カニバサミじゃねーかぁ」「完全に赤相当だな」「古巣相手にとんでもないタックルするやん」と、昨シーズン東京Vでプレーした山田のプレーに激怒していた。

東京Vの城福浩監督も審判に抗議する中、森田は立ち上がって自ら状態を確認する。足を引きずりながらピッチを歩き、プレーに戻った。満身創痍の姿には、橋本氏も「厳しそうですね。走れないような感じですね」と気を配った。山田楓喜も歩み寄って謝罪の意を示した。

なお、試合は京都が1点を守り切って勝利。リーグ後半戦に入って4勝2分と好調を維持し、暫定で首位に立っている。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）