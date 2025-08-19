Conton Candy、新曲「Touring」がTVアニメ『終末ツーリング』のOPテーマに決定
■「バンドというものに改めて向き合えた楽曲を、この作品に書き下ろすことができて光栄です」（Conton Candy）
Conton Candyが、10月から放送されるTVアニメ『終末ツーリング』のオープニングテーマを担当する。
本作品のために書き下ろした新曲のタイトルは「Touring」。アニメのテーマとなっている“ツーリング（Touring）”と、自分たちのバンド活動の軸となっている“ツアー（Tour）”のダブルミーニングとなっている。
「Touring」は、10月12日に配信開始。アニメの本PV、ティザービジュアルも公開された。
Conton Candyは、11月に東名阪の対バンツアー『Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025」』を開催。8月20日12時よりファミリーマート先行が受付開始となる。
■Conton Candy コメント
今回「終末ツーリング」に携わらせていただくことが決まった時は、いかにこの作品のノスタルジックかつカオスな世界観を楽曲に落とし込めるかを第一に考えました。だからこそ、Conton Candyとしても新たな視点で制作できると思っていたのですが、実際に蓋を開けてみると、自分たちも機材車で各地を巡り、ツアーを回る中でさまざまな経験をしていました。この大きな共通点を通して、バンドというものに改めて向き合えた楽曲を、この作品に書き下ろすことができて光栄です。
リリース情報
2025.10.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Touring」
アニメ『終末ツーリング』作品サイト https://shumatsu-touring.jp
Conton Candy OFFICIAL SITE
https://contoncandy.fanpla.jp/