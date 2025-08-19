Conton Candy、新曲「Touring」がTVアニメ『終末ツーリング』のOPテーマに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「バンドというものに改めて向き合えた楽曲を、この作品に書き下ろすことができて光栄です」（Conton Candy）

Conton Candyが、10月から放送されるTVアニメ『終末ツーリング』のオープニングテーマを担当する。

本作品のために書き下ろした新曲のタイトルは「Touring」。アニメのテーマとなっている“ツーリング（Touring）”と、自分たちのバンド活動の軸となっている“ツアー（Tour）”のダブルミーニングとなっている。

「Touring」は、10月12日に配信開始。アニメの本PV、ティザービジュアルも公開された。

Conton Candyは、11月に東名阪の対バンツアー『Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025」』を開催。8月20日12時よりファミリーマート先行が受付開始となる。