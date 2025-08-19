110円って、、値段見間違え？！【セリア】コスパ最強♡「トートバッグ」

デイリーに使える実用性の高さはもちろん、コーデのワンポイントになるデザイン性も備えたバッグを【セリア】で発見！ 爽やかなメッシュやシャイニー素材など、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれる予感のトートバッグをご紹介します。\110（税込）というお手頃価格ながら、日常や夏のイベントなど幅広く活躍しそうなバッグをお見逃しなく。

大人っぽさを引き出すシルバーグレーのバッグ

【セリア】「メッシュトートバッグ（ブラック・グレー）」\110（税込）

スタイリッシュなシルバーグレーのトートバッグは、大人のデイリーカジュアルにぴったり。爽やかなメッシュ素材が季節感を高めてくれるだけではなく、通気性が良く衛生的に使えそうです。タオルやペットボトルがすっぽりと入る大きさで、海やプールなどのレジャーでも活躍してくれるはず。底マチ付きで自立するため、荷物を出し入れしやすいのが嬉しいポイント。

夏の光でキラキラと輝くシャイニー素材

【セリア】「シャイニートートバッグ」\110（税込）

夏の光に反射して爽やかに輝くシャイニー素材のバッグ。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「アンバーカラーでギラギラしすぎない」とのことで、大人も品良く取り入れられそうです。「600mlのペットボトルが2本も入る」という収納力も備え、お値段以上の価値を感じられそう。モノトーンコーデの差し色にもぴったりです。

