◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 県岐阜商８ｘ―７横浜＝延長１１回タイブレーク＝（１９日・甲子園）

横浜（神奈川）は県岐阜商（岐阜）に敗れ準々決勝敗退。春夏連覇の夢はかなわなかった。

延長１０回、３点を奪ったが、直後の守備で同点に追いつかれ７―７。延長１１回の攻撃は無得点に終わると、相手の攻撃で２死一、三塁から４番・坂口路歩一塁手（３年）に左前へサヨナラ打を浴びた。

エースの奥村頼人（３年）は４回途中から登板し６回１／３を投げて４失点。負け投手となったが、その目に涙はなかった。「どんな練習でもこの１年間やってきたつもり。悔いは全くない」。春夏連覇のプレッシャーがある中で戦い抜いた。

エースの後継としての活躍が期待される２年生右腕・織田翔希に対しては「自分を越えるのは簡単。高校野球史上１番になってチームを引っ張って欲しい。期待している」とエールを送った。

進路については「プロ１本」と明言。二刀流については「可能性がある限りは両方やっていきたい」と意欲を見せた。全国でその名をとどろかせた男はプロの舞台で活躍を目指す。