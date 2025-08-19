2025年8月20日（水）から8月26日（火）まで、東京駅限定のお菓子のバーガーブランド『キャプテンスイーツバーガー』が、『大丸札幌店』地1階 ルタオ横特設催事場に期間限定で登場します。

画像：株式会社グレープストーン

代表作『チーズチョコレートバーガー』をはじめ、ボリューム満点のスイーツバーガーは、累計販売1000万個を突破！

常設店は東京駅1店舗のみ。そんな東京で話題の『キャプテンスイーツバーガー』が、期間限定で『大丸札幌店』に登場します！

まず注目したいのは、しっとり食感『カービィのストロベリーバーガー』。今年の4月に発売されたばかりの新商品が北海道に初登場します！

苺を練り込んだ、いちごミルク味のはみ出しチョコレートに、甘酸っぱいいちごのホイップショコラがぷっくり絞られています。いちごと発酵バターが香るソフトクッキーでサンドして、まんまるカービィのフェイスを描いたら、しっとり食感“カービィのスイーツバーガー”のできあがり！

箱の中には、3種類のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。何が出るかは開けてみてのお楽しみ！

【商品詳細】

カービィのストロベリーバーガー

価格：6個入 2,106円

大胆にとろりとはみでるショコラが目を引く『チーズチョコレートバーガー』は、チーズパウダーを練りこんだサクサク食感のバンズクッキーに、チェダーチーズとホワイトショコラをブレンドしたミルキーなチーズショコラをはみだしサンド！

さらにホイップショコラがトッピングされ、塩味と甘味の絶妙なバランスに仕上げられており、甘じょっぱい味わいがクセになる！

【商品詳細】

チーズチョコレートバーガー

価格：お買い得袋 8個入 1,404円

まるで苺のおいしさをまるかじりしているような『ストロベリーバーガー』は、甘酸っぱい苺を練りこんだストロベリーショコラが大胆にドンとはみ出しています。

苺が香るバンズクッキーにミルキーなホイップショコラをぷっくり搾ることで生まれるバーガーハーモニー。はみでるほどにこだわった本気のスイーツバーガーに思いっきりかじりついてみて！

【商品詳細】

ストロベリーバーガー

価格：3個入 702円

『チーズチョコレートバーガー』と『ストロベリーバーガー』の2種類が楽しめるスイーツバーガーセットもおすすめです！

【商品詳細】

キャプテンスイーツバーガーセット

価格：6個入 1,296円／10個入 2,160円／16個入 3,240円

詳細情報

キャプテンスイーツバーガー 期間限定出店

開催期間：2025年8月20日（水）～8月26日（火）

開催場所：大丸札幌店 地1階 ルタオ横特設催事場

※表示の価格は、参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性があります。

北海道Likers編集部のひとこと

あの人気スイーツが、札幌で、しかも北海道初上陸の可愛すぎるカービィと一緒に手に入るなんて、本当に嬉しいニュースですね！ 常設店は東京駅だけ、しかも今回はたった1週間の期間限定ということで、かなりの混雑や早期完売が予想されます。

目当ての商品がある方は、ぜひ早めの時間帯を狙って、この貴重な機会を逃さないようにしてくださいね！

文／北海道Likers

