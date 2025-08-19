怒江リス族自治州蘭坪ペー族プミ族自治県の高原特色現代農業産業園でブルーベリーを摘む従業員。（８月８日撮影、昆明＝新華社記者／胡超）

【新華社昆明8月19日】中国雲南省で生産された野菜や果物がここ数年、東南アジア諸国連合（ASEAN）で人気を集めている。同省は国内有数の農産物生産地で、かんきつ類やブドウ、キノコなどの特色ある農産物が国際貿易の「花形」となっている。昆明税関の統計によると、今年上半期（1〜6月）の同省のASEAN諸国向け農産物輸出入額は前年同期比23.5％増の186億2千万元（1元＝約21円）で、このうち果物の輸出額は44.3％増加した。

この目覚ましい成長の背景には地理的・気候的優位性や口岸（通関地）と物流の高度化、政策による恩恵などさまざまな複合的要因があるとされる。

低緯度高原に位置する同省は標高により気温や降雨量などが変化する「垂直気候」の特徴が鮮明で、日照や生物資源にも恵まれている。39万4100平方キロの土地に7種類の気候類型が分布し、熱帯と温帯両方の果物が栽培可能で、四季を通じて果物が生産できる。このような「立体的気候」がASEAN市場と補完関係を形成し、季節による空白期間を埋めてくれる。

雲南省玉渓市通海県秀山街道の栽培拠点で野菜を植える農家の人たち。（４月４日、ドローンから、玉渓＝新華社配信／楊俊鵬）

同省の優位性は気候だけにとどまらない。昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」の開通や口岸での通関効率化などにより、同省の野菜・果物が国境を越えるスピードが大幅にアップした。今月初旬にはコールドチェーン貨物列車「陸良野菜号」が同省曲靖市陸良県の陸良駅を出発し、「中老鉄道」を経由して2千キロ離れたタイのバンコクまで52時間のうちに到着。輸送時間は道路輸送に比べ半分近く短縮された。

この他にも昆明税関が持続的に推進する「温去熱回（温帯地域産果物の南下、熱帯地域産果物の北上）」のための果物越境回廊の構築や、雲南省交通部門と共同で確立した農産物輸出の「緑色通道（優先措置）」を巡る協調メカニズムにより、温帯果物と熱帯果物の効率的な流通が実現した。

中国農業科学院野菜・花卉（かき）研究所の張聖平（ちょう・せいへい）副所長は、中国、ラオス、タイを結ぶ鉄道の開通や果物や野菜などの取引・集配センター建設に伴い、今後より多くの良質な「雲字号（雲南ブランド）」の農産物が国際市場へ輸出されることになると述べた。（記者/王賢思、熊軒昂）

西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州勐海（もうかい）県打洛鎮で、買い付けた野菜を整理する農家の人々。（２０２０年１月１３日撮影、昆明＝新華社記者／胡超）