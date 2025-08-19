美のプロが絶賛する 「ネロリハーブ」とは？ 菅原あゆみさんの植物療法で自律神経をととのえ、体の内側からキレイになる【著者インタビュー＆体験記】
なんとなく体の調子が良くない、気持ちが落ち着かない…という人は、植物療法を取り入れてみてはいかがでしょうか。
女優やモデル、多くの美容家が足繁く通っていることで話題の「NeRoLi herb（ネロリハーブ）」。主宰の菅原あゆみさんは、「大切な人や、家族のための植物療法」をコンセプトに、産地や製法などを厳選した本物の植物の力を広めています。自宅で作れる植物を使った“キッチンコスメ”をはじめとするレシピを紹介している書籍『植物の力でキレイになる ネロリハーブ』（主婦の友社）を刊行したばかり。
本稿では、体調をととのえて“人生のクオリティを上げる”植物の力について、菅原さんに話を聞きました。表参道のカフェ「NeRoLi herb」で受けたカウンセリングの体験記もご紹介します。
■「ネロリハーブ」は植物の力を広めるための場
――ネロリハーブでは、カフェやカウンセリング、オンライン販売などで、幅広く植物の力を発信していますね。
菅原あゆみさん（以下、菅原）：植物療法ってハーブティーを飲むだけじゃなくて、嗅いだり、肌につけたり、生活全般に活かされるもの。野菜やフルーツを食べることもその一つです。ハーブティーやチンキはお店でも購入できますが、カウンセリング（現在は完全紹介制）ではその人の状態を見てオリジナルブレンドを調合しています。先ずは第一歩として、植物を生活に取り入れるため、気軽に入れるカフェを併設しました。どれも植物の力を広めるためのものです。
――英国式植物療法、漢方、和漢、アーユルヴェーダなどを基本にしたネロリハーブのオリジナルメソッドとは、どういうものですか？
菅原：ハーブや漢方は、採れる場所や使い方が違うだけで、基本的にはすべて同じ。薬効が確認されている植物すべてをハーブスと言っています。ただ、ハーブや漢方というと、価格が高くて飲みにくいイメージを持っている方が多いんです。だから、フルーツと一緒にブレンドした「デザートフラワーブレンド」を作り、カフェでも飲めます。身体に良いだけではなく、美味しいハーブティーなら日々に取り入れやすいので。
――カフェで試しに飲んで、気に入ったらその場で買えるのが嬉しいですね。病気になる前の段階で心身を植物療法でケアする重要性が書籍に書かれていました。“植物の力”はどんな人に必要ですか？
菅原：すべての人に必要だと思っています。日本ではあまり知られていませんが、イギリスやドイツなどでは、植物療法が医療の一環です。たとえば、不調やちょっとした頭痛、冷えなど、病院に行ったり、薬を飲むほどではないときってありますよね。見て見ぬふりをして、健康診断で問題が出てからでは遅いんです。今の身体の状態を見て、体調をととのえるための補助になるのが植物の力。体の不調って、「当たり前」ではないんです。
――生理痛や冷えなども現代では普通と思われがちですが、本来このような不調は当たり前じゃないのですね…。そういう体質だと思っていました。
菅原：遺伝的なものはありますが、その人の体質は毎日の生活がつくりますから。毎日朝起きたらワクワクして、すっきりした毎日を過ごすことが当たり前であってほしい。何を口にして、どんな生活をするのかによって心身は確実に変わっていきます。
植物が土から養分をとって育つように、人間も土から育ったものを取り入れています。土からエネルギーをもらって生き、最後は土に還りますよね。昔は植物を育て、そこから栄養をとるだけではなく、どこかが痛くなったら植物を使うなど、植物から多くを学んで取り入れてきました。今の社会では、気をつけていても余計なものや情報が多すぎて、どうしても乱れやすい。だから引き算をするためにも植物がサポート出来ます。
■植物を取り入れたら、みんなちょっとずつ元気になる
――本書には、美容に使えるクリーム、免疫力を上げる料理レシピ、目覚めや眠りをよくするミストなど、植物を使ったさまざまなレシピが紹介されています。使い方のコツはありますか？
菅原：植物療法は、1つのハーブがどう使われるかというより、いきいきと生きるのをサポートする方法だと私は考えています。ただハーブティーを飲んでいれば、よく眠れなくてもいいわけではなく、睡眠や食事などの生活の基本をととのえた上で、植物を補助的に使っていただきたいです。
――最近は自律神経が乱れ、疲れが抜けにくかったり、不眠になったりする人が増えています。自律神経をととのえるようなハーブもあるのでしょうか。
菅原：たくさんありますが、まずは睡眠をおろそかにしないことです。よく眠れないのなら、カモミールティーやラベンダーティーなど、副交感神経が優位になるような植物を体に入れたり、香りを嗅いだりするといいですよ。眠りの質が上がるだけでも自律神経はととのっていきます。それから、冷えを取ること。本の中ではおすすめの「ひえとりパッド」も紹介しています。「快眠」「冷え取り」「腸内環境をととのえる」の3つは基本ですね。
――本書には約60種のレシピがあり、本にしか書いていないこともあります。ここまで贅沢にレシピを公開した理由とは？
菅原：ひとりでも多くの人に植物療法を取り入れてほしいからです。未病という不調をみんなが見ないふりをして頑張っている。でも、それだと個々の本来の力が出しきれないのではないでしょうか。よく「冷たい人」などと言いますが、自分自身に冷たくしている人が今は多いと感じています。自分の体にこそ温かく接してあげてほしい。生活って「生かされて活きる」と書きますよね。生活って、苦しむのではなく、いきいき生きること。そのために植物は必要です。いろんな種類の中から今の自分に合わせてハーブをセレクトできるようになれば、植物療法が自分のスキルとなって身体をケアできます。
――体に負担をかけることなくハーブでケアできたら心強いですね。遠方などでお店に行けなくてもハーブティーなどを自分で作れるお得な1冊だと思います。
菅原：スキンケアなどの商品は完全無添加なので、カウンセリングを受けている人しか買えませんが、この本には自分で作れるものがたくさん載っています。「植物を取り入れたら、みんなちょっとずつ元気になるよ」という本を目指しました。今の世の中って発展しているけど何かが欠けている。それは原点に帰ることじゃないかと思うんです。ハーブをおしゃれだと思って取り入れる人は多いけど、それだけではなく、身のまわりにあるものを活用することが大事だと思うんですよね。足りないものを探したら不幸せだから、あることに感謝する。そして、昔からあったことを現代のやり方で取り入れられたら素敵じゃないかと。手間はかかりますが、自分を可愛がるのが植物療法。是非、自分自身、そして近くの大切なひとを可愛がってあげてください。
■【自律神経をととのえたいなら…】
ラベンダーやバジルなどの精油を使った「心を落ち着けてぐっすり眠るための安眠ミスト」。精油に無水エタノール（またはウォッカ）を混ぜるだけで簡単にできるのがポイント。頭の上から吹きかけても、枕などにシュッとしてもOK。毎日のルーティンで自律神経がととのうはず。
■【生活習慣病を予防するなら…】
免疫力は年齢とともに低下するので、生活習慣を見直すことが大切だとか。数種類のドライハーブを混ぜて作る「免疫力をアップする夕食後のハーブティー」は、生活習慣病予防にも効果的。夕食後のハーブティーを習慣にして、免疫力をアップ。
■【体の内側から美しくなりたいなら…】
野菜を使った美容ケアも多数紹介している本書。「元気をチャージ！ 腸活根菜スープ」は、紙面の対談で、MEGUMIさんがあまりにも元気になるので“命のスープ”と絶賛しているもの。美肌に効果的なビタミンやミネラルが豊富なうえ、内臓の温度が上がって基礎代謝が上がる。“太りたくないなら根菜スープ”だとか。冷凍もOK。
■「ネロリハーブ」のカウンセリングを体験
自分の体調に合わせたオリジナルブレンドのハーブティーやチンキを購入できる、ネロリハーブのカウンセリング。完全紹介制で誰でも利用できるわけではありませんが、菅原さんのオリジナルメソッドについて知りたい人は、本稿を参考にしてもらえたらと思います。
カウンセリングは、今は1800人待ちという状況のため、カウンセリングを受けれない方にも“最速で体の不調が改善された人”のデータをもとにしたブレンドを、通常商品として店頭、オンラインにて販売しています。
私が受けたカウンセリング体験としては、まずは自分が感じる不調をアンケートで回答し、それをもとに菅原さんとお話しました。私の悩みは、やりたいことがたくさんあって「休み方がわからないこと」や、デスクワークが長くなると頭痛がしたり、心臓がバクバクしたりすること。その他にもいろいろ…。おすすめされたハーブティーには、心臓にいいと言われる「松葉」や、アレルギーに効果的という「エキナセア」など、まさに今の自分の悩みに寄り添ってくれる植物がたくさん入っていました。
「手をさわってもいいですか」と言われ、脈診も。アーユルヴェーダは脈で体を覗くそうで、「お腹がすごく冷えてる。運動不足。鼠蹊部が詰まっていて、背中がすごく張っている」との診断。続いて「背中をさわってもいいですか」と言われてさわってもらうと、「肩こりがひどいですね。ちょっと運動したほうがいい。私も運動嫌いだから、わかる」と優しくカウンセリングしてもらいました。
ハーブティーやチンキ以外に、ヘアケア、スキンケア、アロマオイルミックスなどのサンプルもいただきました。ハーブの香りのシャンプーは頭の疲れがすっきり取れるし、アロマオイルミックスは嗅いでから深呼吸をすると頭痛を防げるらしく、頭痛がどうにかなるかもしれません。
体調をととのえる「睡眠」「冷え取り」「腸活」という3つの基本についても、自宅で作れるオリジナル入浴剤や、麹を使った腸活レシピなどをその場で伝授してもらい、錚々たる女優さんがみんなしているという温活の手ほどきも受けました。運動はそろそろしたほうが良さそうですが…これらのレシピで当分、肩こりや体の詰まりをケアできそうです。
短い時間の中で、こちらが聞きたいことにパパッと答えてくれた菅原さん。「休み方がわからないのが一番良くなくて。体って自分のものだからこき使ってしまうけど、今回の人生の借り物と考え、最初に産んだ子どもだと思って労ってほしい。体調が変わったらまた来てください。一度来た人はずっと面倒見ますよ」と厳しくも温かく伝えてくださった言葉や、“冷え”とは無縁と思えるような温かい手のひらの感触を今でもおぼえています。
■“植物まみれ”の生活を1週間続けた結果は…
「今日からしっかり植物まみれの生活をしてみてください。1週間もすれば効果を感じると思いますよ」と言われ、1週間、身のまわりのありとあらゆるものに、菅原さんから教えてもらった植物の力を取り入れました。1週間と言わず、1日でだるーんと夜眠くなり、眠らないとダメだと体が教えてくれるようでした。昼間は体がポカポカとして、体のなかに水分がめぐって潤っている感じ。いつも何かを考えてしまう頭も、ポワッといい感じに解きはなたれたようで。とにかく、余計な重さが取り払われたような体の軽さでした。
植物はこんなに体を心地よくしてくれるだけはなく、触感、香り、味などで五感を楽しませてくれることを実感しました。ハワイの火山灰で作られた洗顔ソープの肌に吸いつくような触感。足や肩こりの浮腫みをとるマッサージクリームのいい香り。カウンセリングの帰りにカフェでいただいた、アワやヒエでできた完全グルテンフリーのパスタや、蜜のような甘味のあるヴィーガンソフトクリームの美味しさ。植物の力はけっして「美味しくないもの」や「楽しくないもの」ではなく、気分まで上げてくれるものでした。「みんな知ったら“こっちのほうがいいよ”ってなると思う」という菅原さんの言葉に納得できるのは、一度使ったら体も心も植物を求めるようになるからなのでは、と感じます。
たしかに、自分で毎日お茶を淹れ、毎日入浴剤を作るような植物まみれの生活は、少々面倒かもしれません。でもきっと、自分の面倒を見るのはそもそも大変なことなのだと思います。だからみんな、つい自分の体をネグレクト状態にしてしまう。だから、たまには便利なものに頼るときもあるけれど、そんなときは植物の力でデトックスする。菅原さんが言う通り、植物療法がスキルとして身についたらどんなに快適か、考えただけで嬉しくなります。
自分のケアをしていると、「こんなに手間をかけている」自分に対する愛情がどんどん増していくのも新たな発見でした。面倒を見れば見るほど愛おしい。内側も外側も植物に包まれ、いつもアロマのいい香りがして、植物に守られている安心感もありました。いつでも自分を守れることに対して自信がつき、ちょっと大げさかもしれませんが、自分の面倒を見られる＝人としての成熟度まで上がったような気がします。
自分の体に向き合うことで、今の自分に必要なものや、必要ではないものがわかり、思考もはっきりしてくる。「腸内環境がととのうと思考にも影響するから、人生のクオリティが上がります」という菅原さんの言葉が腑に落ちました。予想以上に精神的な影響が大きかった…。
自分の面倒を見るのは大変だけど、病気になってからでは遅すぎる。日々の調子をととのえるには、植物の力が不可欠。「ハーブティー飲んでないなんて、人生半分損してるよ」とインタビューの最後に言っていた菅原さんの言葉を、身をもって感じました。
■初めての人におすすめ！ 「ネロリハーブ」のハーブティー
■おやすみブレンド[/SHEAD]
菅原さんにとって眠ることは、何よりも優先させたいスケジュールだとか。毎日寝る60分前には、おやすみのハーブティーを飲んでいるとか。「人は多くの時間を睡眠に費やしますから、眠りの質が悪いのは良くないですよね」（菅原）
[SHEAD]食物繊維たっぷりブレンド
不要なものを体外に出し、体を浄化するブレンド。体の内側からキレイになるには、体にたくさん入ってしまう添加物などをデトックスすることが大事だそう。「飲み物は食べ物よりも体への吸収が早いので、ふだんの飲み物をハーブティーに変えるといいですよ」（菅原）
取材・文＝吉田あき
【店舗情報】
Cafe Bar NeRoLi herb
住所：東京都港区北青山3−9−2 AQUA 1F
営業時間：11:00~20:00
定休日：毎週水曜、第三火曜
電話番号：03-5432-9265
NeRoLi herb公式Webサイト
https://www.neroliherb.com/
※カウンセリングは完全紹介制。表参道にある「NeRoLi herb」にて実施。
菅原あゆみ
2015 年より「大切な人や、家族のための植物療法」をコンセプトに、NeRoLi herb を主宰。英国式植物療法、漢方、和漢、アーユルヴェーダなどを基本としたオリジナルメソッドを確立し、産地や製法などを厳選した本物の植物の力を広めている。女優、モデル、ヘア＆メイクアップアーティストなど、美のプロフェッショナルたちからの信頼も厚い。
