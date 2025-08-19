　19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円高の4万3680円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては133.71円高。出来高は2916枚となっている。

　TOPIX先物期近は3130ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.37ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43680　　　　　+120　　　　2916
日経225mini 　　　　　　 43680　　　　　+115　　　 58170
TOPIX先物 　　　　　　　　3130　　　　 +10.5　　　　5404
JPX日経400先物　　　　　 28150　　　　　 +85　　　　 345
グロース指数先物　　　　　 805　　　　　　+3　　　　 115
東証REIT指数先物　　売買不成立

