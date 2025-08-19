日経225先物：19日22時＝120円高、4万3680円
19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円高の4万3680円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては133.71円高。出来高は2916枚となっている。
TOPIX先物期近は3130ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.37ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43680 +120 2916
日経225mini 43680 +115 58170
TOPIX先物 3130 +10.5 5404
JPX日経400先物 28150 +85 345
グロース指数先物 805 +3 115
東証REIT指数先物 売買不成立
