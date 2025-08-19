◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 沖縄尚学２―１東洋大姫路（１９日・甲子園）

東洋大姫路（兵庫）の夏が終わった。３年前にＯＢの岡田龍生監督が指揮を執り、１４年ぶりの出場を果たした。強力打線で聖地で３勝挙げたものの、４３年ぶりの準決勝出場はならなかった。指揮官は「３年目でここまでやってくれるとは思ってもいなかった」と、ナインの奮闘に感謝した。

沖縄尚学の背番号１０・新垣有絃投手（２年）の変化球に対応しきれなかった。「２番手投手の大きな差。けが人でなかなか２番手がつくれなかった」。最速１４７キロ右腕・阪下漣（３年）の負傷で新エース・木下鷹大（３年）が台頭したが、木下に次ぐ投手は現れなかった。この日もセンバツ以来の先発となった阪下が招いた２回無死満塁で登板し、８回５安打無失点。背番号１は打線の援護を待っていた。「ここまで来られたのはバッテリーのおかげ」と岡田監督。得点は桑原大礼捕手（３年）のソロ本塁打だけ。打線の沈黙が痛かった。

９回には粘りを見せた。１死から４番の白鳥翔哉真（ひやま）左翼手（３年）が中前打を放ち、見村昊成右翼手（３年）の右前打などで２死満塁。しかし、代打の峰松紘大（２年）が遊ゴロに倒れ、夏は出場４大会連続で準々決勝敗退となった。「東洋の野球は気合と根性の野球なんやというような、最後の粘りを見せてくれた。本当に感謝しかない」と指揮官は東洋大姫路の野球を体現したことを称賛した。

準々決勝で東洋大姫路と京都国際（京都）が敗れ、近畿勢６校が全滅した。準決勝は、日大三（西東京）―県岐阜商、沖縄尚学―山梨学院の２試合が行われる。