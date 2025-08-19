５人組ロックバンド「Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ」のベース・ＯＫＰ−ＳＴＡＲ（オーケーピースター）が１９日に自身のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムを更新。鼻中隔弯曲症（びちゅうかくわんきょくしょう）などの症状が見つかり、鼻の手術のため９月２０日の「音楽の日フェス」（東京ガーデンシアター）を欠席すると報告した。

「９月２０日（土）の音楽の日フェスですが、手術のためおやすみさせていただくことになりました」と発表。「もともと副鼻腔炎持ちだったのですが、去年くらいから頭痛や鼻づまりがひどくなり…検査してみたところ、鼻にポリープ（鼻茸）ができていて、さらに『鼻中隔弯曲症』という症状も見つかりました」という。

その症状については「簡単にいうと、左の鼻の通りがかなり狭くなってて、呼吸しづらい状態がずっと続いていました」と説明した。「ということで、副鼻腔炎、鼻茸の切除、鼻の軟骨を整える手術を受けることになり、１週間ほど入院します」と報告。「入院、手術の日程は前から決まっていて、どうしてもずらせなかったので、今回はフェスをお休みさせていただく形になりました」と事情を伝えた。

「割としっかりした手術にはなりますが、命に関わるものではないということなのでご安心を！！！」とファンに呼びかけ、「ご心配をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします」と締めた。

「Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ」の公式インスタグラムのストーリーズでは、音楽の日の出演について「ベースのＯＫＰ−ＳＴＡＲは副鼻腔炎の手術により出演を見合わせます。当日はサポートメンバーが加わり演奏いたします」と伝えられた。

Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚはボーカルの太志、ベースのＯＫＰ―ＳＴＡＲ、ギターの大介、キーボードのｍａｙｕｋｏ、ドラムのＴＡＳＳＨＩによる５人組ロックバンド。２００５年にインディーズ盤「空いっぱいに奏でる祈り」でデビュー以来、「等身大のラブソング」「決意の朝に」「千の夜をこえて」「虹」などのヒット曲を送り出し、ＮＨＫ紅白歌合戦に２回出場。１８年に一度解散するも、２４年７月に再結成を発表した。