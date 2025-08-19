美味しそうなのみーーーっけ！【コストコ】パーティーにぴったり◎「爆量スイーツ」

ボリューミーでちょっとおしゃれなスイーツを買うなら【コストコ】がおすすめ。今回は、パーティーにもぴったりな「大容量スイーツ」をピックアップ。マニアも激推しする商品をご紹介します。

冷凍保存もOK！「キャラメルフラン」

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「冷凍してもめちゃうま」と絶賛するのは、約1.4kgもあるという「キャラメルフラン」です。「ほろにがカラメルソースともっちりとした卵感のあるプリンの組み合わせ」なのだとか。「冷凍してもカタラーナみたいに美味しく食べれる」とのことなので、ストックも安心かも。

南国気分に浸れそう！「マンゴープリン」

ゴロっと果肉感のある「マンゴープリン」は、マンゴープリンとアルフォンソマンゴーピューレ & ゼリーの2層構造。@hirokostyle33さんによるとマンゴーピューレは「本物だと勘違いしてしまうほどの、濃厚さと甘さ」、プリンの部分は「甘さは、控えめ」とのことで、上下の層を一緒に食べるとバランスが良さそうです。

大人数のパーティーにぴったり！「ハーフシートケーキ」

コストコの「ハーフシートケーキ」は知ってる？ カラフルな見た目と40 × 30㎝のビッグサイズが特徴です。@hirokostyle33さんは、夏仕様「サマータイムケーキ」の、スポンジもクリームもチョコをセレクト。魚と亀のイラストがキュートでパーティーでも注目を浴びそうです。コストコオンラインからオーダー可能なのでチェックしてみて。

冷やして食べたい！「レモンマドレーヌ」

夏のスイーツに焼き菓子は重い……という人に試してほしいのが、こちらの「レモンマドレーヌ」。レモン風味のマドレーヌにホワイトチョコがかかった一品です。@potipoti212さんによると、冷凍庫で凍らせてから食べると「チョコパキパキが美味しくておすすめ」とのこと。手に取りやすい価格なので、レモン好き・焼き菓子好きは見つけたら即GETがおすすめです。

