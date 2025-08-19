シリーズ信州の戦後80年。読書指導の歴史です。



本1冊の値段がかけそば20杯と同じほど高価だった時代。本が読める貴重な場所だった図書館が、戦争のために利用されていた時代がありました。



「青少年の読書指導にて征戦完遂」



戦時中、「本」はいわば思想を統制する道具…。国民の心を戦争へ向けるために利用されていました。



リポート

「私たちは今好きな本を選び読むことができますが、戦時下の日本ではそれがかないませんでした。県立図書館では今その歴史について知ることができます」





本がとても高価だった昭和の初め。図書館は貴重な場所でした。上田市で図書館長を務めるなど長年図書館に携わってきた、宮下明彦さん78歳。長野県図書館協会顧問 宮下明彦さん「昭和8年に大改正がありまして色々あるんですがその中心的なのは中央図書館制度というものが導入されるんですね。長野県では県立長野図書館が中央図書館に指定されて市町村の図書館を指導、統率するというようなことが始まってきます」1933年＝昭和8年。図書館令が改正。長野県図書館協会顧問 宮下明彦さん「現在では公共の長野県図書館の数は71館ですけども当時県下の図書館は県立図書館や松本や上田の公立図書館のほかに青年会が管理運営する青年会図書館というのが400館近くあったんです」中央図書館となった県立長野図書館は、県内すべての図書館で貸し出す本の選別など統制を担っていました。伊那市にある伊那創造館、旧上伊那図書館です。伊那市教育委員会 学芸員茺慎一さん「上伊那図書館の場合は昭和8年の10月から図書の没収が始まって昭和19年の8月29日が最後の図書没収になっています。一番最初に没収された本は3冊ありまして「神の救い」「和解」「創造」という本ですね」昭和10年度の日誌には…。「林刑事来館左記発売禁止のよしにて差し押さえ行う」社会主義の本や小説など国の意向にそぐわないと判断された本を警察官が強制的に差し押えていたのです。1937年＝昭和12年。日中戦争が勃発すると…。長野県図書館協会顧問 宮下明彦さん「戦争遂行のために国民精神の高揚とか思想統制の強化のために読書指導に対する国の統制が強まってきます」読書指導。青少年に対して国の方針を広めるための読書会が開かれました。「剣道読本」や「結婚訓」…、読書指導に使われた本の一部です。「結婚訓」には結婚相手の選び方のほか…「生めよ 育てよ 国のため」国の意向が色濃く反映された本であることがわかります。県立図書館 槌賀基範係長「戦前の読書というと皆さん検閲があって自由に出版が許されなかったということは比較的よくご存じで暗い細々とした雰囲気の中で読書をしていたのかという印象をお持ちかもしれませんけど、かたや青年層に対しては読書を進めていた。ただしそれは感受性を豊かにしようとか想像力を広げようっていう目的ではなくて、国の方針に沿った中で読書指導がされていた」いま、長野市の県立図書館で開かれている戦後80年の特別企画。「読ませなかったものと読ませたかったもの」）神奈川から長野市に帰省中「（子供たちは）知らないことの世界だと思うので、実際にあったかどうかも多分見てもなかなか感じ取れないだろうけど、でもなんかこういった時代もあったということは知ってもらったらいいと思う」子供たちは「これからもあったら困るし、平和に暮らしたい」「戦争とかこれからはない方がいいなと思った」図書館で自分が読みたい本を手に取ることができる自由。かつて、それが当たり前ではなかった時代がありました。■スタジオ図書館で思想統制が行われていたとは今からは考えられないですね。戦後、図書館法が成立すると「図書館の自由に関する宣言」が採択されました。戦時下の言論統制や思想統制の反省に立って「図書館は基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする」としています。