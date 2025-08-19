「日本ハム６−５オリックス」（１９日、エスコンフィールド）

日本ハムが劇的な大逆転サヨナラ勝ち。首位ソフトバンクとのゲーム差「３」をキープした。

３点リードを逆転される苦しい展開となったが、ドラマは九回に待っていた。オリックス・マチャドから連打で１死一、二塁。レイエスが三振に倒れ、万事休すかと思われたが、郡司が執念の内野安打で２死満塁。ここで野村が右中間へ走者一掃の３点打を放ち試合をひっくり返した。

大興奮の野村は「最高ですね。感無量。これ以上ない気持ちですね」と笑顔。驚異の粘りだったが、プレーする選手は冷静で「回が始まる時から数えて、（回ってきたら）２死満塁だな。郡司さんと、『きょう俺らの時香ばしいにおいするな』と話して。回ってくるもんだと思っていた」と振り返った。

勝利の瞬間、新庄監督は両手を突き上げて喜び爆発。スタンドには涙するファンの姿もあった。 野村自身も「興奮しすぎて、サヨナラだっけかなと。みんな出てきてたのを確認して自覚した」と興奮を隠しきれず。負けられない一戦で勝利をつかみ、「最高ですね。まだまだこういう活躍をしたい。みんなで負けられない試合が続く、とりあえず今日は嬉しかったので良かった」と安どした。