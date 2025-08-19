大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消防隊員２人が死亡した火災で、横山英幸市長は１９日、２人が７階建てビルの５階で消火活動中、天井の崩落があったと明らかにした。

２人は６階に避難し、逃げ場を失って死亡した可能性があるという。大阪府警と市消防局は同日、ビル内部の現場検証を実施した。

火災は１８日午前９時５０分頃に発生し、６階建てと７階建てのビル２棟計約１００平方メートルが燃えた。２０〜５０歳代の男女７人が病院に搬送され、いずれも浪速消防署に勤務する消防司令の森貴志さん（５５）と消防士の長友光成さん（２２）が死亡した。

府警は１９日、２人の死因は酸素欠乏による窒息だったと発表。また、ビル２棟のうち１棟を５階建てではなく６階建てだったと修正した。このビルの南側が激しく焼損しており、出火元の可能性があるという。

１９日はビル前に花や飲料水が供えられた。消防学校で森さんと学んだ５０歳代男性は「同期の中でも現場経験が豊富で、使命感が強かった」と語った。長友さんと消防学校で同期だったという男性（２６）は「明るくて面白く、切磋琢磨（せっさたくま）してきた。悲しくて言葉にできない」と話した。