３回２／３を投げ６安打２失点だった横浜の織田＝甲子園（立石 祐志写す）

◆横浜７−８県岐阜商（延長１１回タイブレーク）

あふれる涙を抑えられなかった。試合後、横浜の織田はしばらく両手で顔を覆った。責任を一身に背負ったように、言葉を絞り出す。「悔しいだけ。自分の力のなさでチームが負けてしまった」

１０６球で今大会２度目の完封勝利を挙げた３回戦から中１日。直球は１５０キロを超えるも本来の切れを欠き、相手打線にはじき返された。

初回先頭に安打を許すと、１死から二塁打を浴びて今大会初失点。さらに四回に３連打で失点し、降板を告げられた。「（県岐阜商は）粘り強く我慢強く素晴らしい打線だった」と振り返った。

頂点に立ったとはいえ、まだ体力面に課題があった選抜大会。それから本格派の背番号１０は球速を上げるだけでなく、変化球も磨き、スタミナも付けてきた。「連投による疲労？ それはない。勝つという気持ちで臨んだ」と言い切った。

まだ２年生。共に涙で目を腫らした小野、池田らと再び聖地に戻る戦いが待っている。試合後は「今は関係ない」とまだ現実を受け止めきれなかったが、この敗戦が全国屈指の剛腕をさらに大きくする。