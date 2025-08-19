厳しい残暑が続く中「暑さによる体調不良」に注意が必要です。

（市民）

「暑い。何回か救急車に運ばれた。仕事をしていて暑くて、帰ってゆっくり寝たつもりだったが、熱が出た」

（市民）

「日傘を買った。暑くて体を動かす気にならないのもある」

19日も厳しい暑さとなった県内。

体に熱が蓄積して起こる “熱あたり” とは…。

残暑が厳しいこの時期に気を付けたい「暑さによる体の不調」について解説します。

県内では12日から8日間連続で、熱中症警戒アラートが発表されています。

県内では今年5月以降、熱中症や熱中症の疑いで病院に搬送された人は、19日までで850人。

そのうち、意識障害やけいれん、高体温などの症状が出る重症が16人。

先月には島原市で、88歳の女性が熱中症と疑われる症状で亡くなりました。

夏場の「熱」による体調不良は、熱中症だけではありません。

“熱あたり” という言葉聞いたことはありますか？

熱中症に加えて、熱中症に発展する可能性のある症状も熱あたりに含まれるんですが、高温や暑さの中で体内にたまった熱によって生じる、さまざまな体調不良のことです。

具体的な症状としては「疲れが取れない」「食欲がわかない」「睡眠の質の低下」「集中力、判断力などパフォーマンスの低下」などが挙げられます。

去年の夏、熱あたりの症状を感じたことがあるという人の割合は、熱中症の診断や自覚症状がある人を含めて64.6％と約3人に2人が熱あたりを経験していました。

熱中症を疑う症状として深刻な体調不良が出る前に、体に熱が蓄積しないように適切な対策をとることが大切です。

残暑の時期に気をつけたい「熱あたり」。対処法を医師に聞きました。

強い日差しが照り付け、19日も厳しい暑さとなった県内。

長崎市と佐世保市では、日中の最高気温が33℃を超え、島原市では35.1℃の「猛暑日」となりました。

連日の暑さに、まちの人は…

（市民）

「汗をかいている。(体に熱がこもり)クラクラしたり、めまいのような感覚があって、倒れるまではないが休憩したい時があった」

（市民）

「(暑くて)ちょっと食欲がなくなったりすることはあるが、特別具合が悪くなったとかはない」

（市民）

「熱で4、5日動けないことがあった。熱しかでなかったので、その症状が(熱あたり)かもしれない。鼻水、咳はなくて、熱だけ上がって少し食欲がない」

なんとなく感じるという人も多い暑さによる体の不調。

長崎大学病院高度救命救急センターの田島 吾郎 医師は、疲労の蓄積がこの時期の体調に影響しやすいと話します。

（長崎大学病院 高度救命救急センター 田島 吾郎 医師）

「お盆の移動やレジャーでの疲労がたまっていて、それによって体調を崩しやすい中で、暑い日が続くと熱中症の症状や疲労が慢性的に続いたり、体調を崩しやすい状況にある」

9月に入ると熱中症の搬送者数は大きく減るものの、1日の中でや日ごとの気温の変化に対応できずに、熱あたりなどの症状が出ることがあるといいます。

（長崎大学病院 高度救命救急センター 田島 吾郎 医師）

「これから9月になるとまだまだ残暑が厳しいので、これまで通り、暑さ対策を心掛けてもらう。

熱中症であれば、めまいや立ちくらみ、こむら返りの症状なので自宅で対応できるが、

水分が口から摂れなくなったり、意識が悪くなることがあれば、病院受診のタイミング」