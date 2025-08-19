田舎の八百屋に長蛇の列？夫が気付けなかった妻の才能【ママリ】

田舎の八百屋に嫁ぎ、これまで夫と姑の言うことに従ってきたユメさん。しかし、はっきり自分の意見を言うコースケとの出会いで「自分の人生を生きたい」と思うようになります。過去に配信し反響があったものを再編成しています。イルカさんの描く『私、逃げました』第68話ごらんください。

そんなある日、コースケの提案でユメさんは似顔絵を描くことに。お客さん第1号となったフクフク料亭女将フク美は、夫ダイとよからぬ関係にあり、ユメさんを敵視します。板挟みのダイは…。

特に核心的な話をするでもなく帰っていったフク美。一方、ただ焦るばかりのダイは恐る恐るお店を覗きます。目にしたのは、ユメさんの前にできた長い行列。あれだけバカにしていた似顔絵に、多くの人が集まっていました。



ダイがいない間、似顔絵とお店両方をこなしていたユメさん。さすがのダイもあ然とするばかりです…。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）