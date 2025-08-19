【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 1ー0 ガンバ大阪（8月16日／エディオンピースウイング広島）

【映像】競り合い時に顔面肘打ち→イエローカード

空中戦の競り合い時にガンバ大阪のFW山下諒也が振った肘が、サンフレッチェ広島のDF佐々木翔の顔面に直撃。危険なファウルには味方のファンからも厳しい声があがった。

痛々しい接触が発生したのは、J1リーグ第26節でG大阪が広島と対戦した11分のことだ。GK一森純が右サイドの前方にロングフィードを蹴り込むと、対空時間の長いボールに山下と佐々木が反応。この競り合いは佐々木が勝ち、大きくクリアしたが、次の瞬間、同じタイミングでジャンプしていた山下の広げた肘が佐々木の顔面を直撃、佐々木が倒れ込んだ。

主審のホイッスルが即座に鳴り、スタジアムは騒然。山下にはイエローカードが提示された。

実況・能政夕介氏は「肘ですね。最後に手を振ってしまったところが顔に入ってしまいましたね」と伝えると、解説・山岸智氏は「これは故意ではないと思います」と説明。その後、広島のミヒャエル・スキッベ監督が肘を振り回すジェスチャーで猛抗議していた。

危険なファウルに、双方のファンもSNS上で反応。「印象悪いわ」「爆肘使う悪癖」「マジでいつも荒いよな」と咎める声に加え「佐々木翔ごめんやで」「相手の怪我だけは気をつけて」と相手を慮る声が多くみられた。

その後、G大阪は19分に失点を喫して、0ー1で敗戦。60分には退場者も出し、今季3度目の連敗となった。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）