「子どもがずっとスマホ…」夏休みの親の悩み、どう解決？ 家庭教育のプロが教える3つのルール
「休みの日は昼まで寝ていて、起きてもずっとスマホを見ている。このままで大丈夫なのかな……？」
そんな悩みを抱く保護者は少なくない。こうした状況に対して、「小学生まではデジタルデバイスは親の許可のもと使用するようにしたほうがいい」と語るのは、これまで7000人のお母さんお父さんの相談に乗ってきたママプロジェクトJapan代表で家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんだ。
「スマホは刺激が強いので、読書をするよりも、折り紙をするよりも、友達と遊ぶよりも、スマホを見ていたほうが簡単に楽しめます。自由に触っていい状態にしておけば、結果的にスマホ中心の生活に陥ってしまう可能性は十分にあるでしょう」
スマホを眺めていると、あっという間に時間が過ぎているということは大人にも起こる。SNSや動画は受動的で眺めていられるため、依存性も高くなる。では、どうしたらいいのか。
「なるべく早い段階でスマホを使う際のルールを子どもと一緒に決めてください。そして、そのルールを家族で粛々と遂行していきます」と岩田さんは言う。
「わが家では小学生のうちは自分のスマホではなく、出掛けるときに持っていける子ども用の携帯を1台契約していました。『電車に乗り遅れた』など、外で何かトラブルがあったときには、連絡できる体制にしていたのです。
ちなみに、私は電話が鳴ってもワンコールでは絶対に出ないと決めていました。なぜなら、親がすぐにアドバイスをくれると思うと、子どもはどんどん自分の頭で考えなくなるからです。親が離れたところにいて助けられないときは、子どもが周囲の人に助けを求めなければいけません。
『電車を乗り間違えたら、駅員さんに聞いてみよう』など、瞬時に自分で考えて対策できるようになるには、親と常につながっていることが邪魔になることもあるのです」
確かに、親に電話をしても何も解決しない状況にもかかわらず、「1人の外出中に困るとすぐに電話をかけてくる」という子どもの話を聞いたことがある。1人でいるときに、適切な行動を取れることは、子どもの生きる力だと言えるだろう。
加えて、「自分でなんとかする力がなければ、学力も積み上がりません」と岩田さんは続ける。「自分にはどんな学びが必要なのか」「どうしたらそれを習得できるか」など勉強においても判断力が欠かせないからだ。
夜、スマホと離れるために、岩田さんは「スマホのベッド」をリビングにつくっているという。
「スマホを寝室に置くと睡眠の質が下がるというエビデンスを知って以降、就寝時は家族全員がそこにスマホを置いて、アラームには目覚まし時計を使っています。これは20歳を過ぎた子どもたちも継続しているわが家のルール。就寝時に、スマホを手放すと朝の目覚めが断然スッキリします」と岩田さん。
最近では、ペアレントコントロールで夜間はスマホを見られないようにしているご家庭も多い。
子どもと一緒にスマホ使用のルールを決めていき、ともに守っていく。「私（親）も頑張るし、あなた（子ども）も頑張ろう」と言い続けていくことが重要だという。
子どもがどうしても「YouTubeが見たい」「検索したい」と言ってきた際には、スマホではなくパソコンを開くように勧めることも1つの方法だと岩田さんは言う。
スマホと同様にデジタルから得る情報だが、パソコンのほうが、目的を持って開くことができ、それが達成できたら閉じるということがしやすい。「スマホでSNSを見ているとあらゆる情報がどんどん流れてきますし、一人でゲームをしていたらエンドレスの状態になってしまいます。それに対して、パソコンであれば区切りやすいでしょう」（岩田さん）
岩田さんは、「岩田家のルールをそのまままねしてくださいということではありません」と言います。大事なことは親の自分軸に沿って、それぞれのご家庭でスマホ使用のルールを決めて、運用していくこと。
戦略なく「みんな持っているから」「静かにしていて便利だから」とスマホを与えるのではなく、「スマホとはこうやって付き合っていく」と軸を持っていくことが重要なのだ。岩田かおりさん プロフィール
家庭教育コンサルタント／株式会社ママプロジェクトJapan代表／全国ワーキングマザーの会副代表。幼児教室勤務を経て、「子どもを勉強好きに育てたい！」の思いから、独自の教育法を開発。ガミガミ言わず勉強好きで知的な子どもを育てる作戦『かおりメソッド』を全国へ展開中。3人（1男2女）のママ。最新刊『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）。
この記事の執筆者：佐藤 智 プロフィール
横浜国立大学大学院教育学研究科修了。出版社勤務を経て、ベネッセコーポレーション教育研究開発センターにて、学校情報を収集しながら教育情報誌の制作を行う。その後、独立。全国約1000人の教師に話を聞いた経験をもとに、現在、学校現場の事情をわかりやすく伝える教育ライターとして活動中。最新刊は『渋幕だけが知っている「勉強しなさい！」と言わなくても自分から学ぶ子どもになる3つの秘密』（飛鳥新社）。(文:佐藤 智)
