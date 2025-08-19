市役所職員グッジョブ！理不尽な「手伝って」回避方法が判明｜困っている人を助けたら【ママリ】

この作品は、作者・まいかわセミ(@semi_no_mai)さんが、困っていたおじいさんを手助けをしたときの実際のエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。「困っている人を助けたら」第6話をご覧ください。

おじいさんの重たい荷物を持ち、電車にのり目的地まで案内しました。しかし、おじいさんはこちらの都合はお構いなしで、次の手伝いを頼んできます。そして、デパートで車いすを借り、まさかのトイレの介助まですること。ここまでやれば十分と思った矢先、次は台風で吹き荒れるなか、市役所まで行ってくるように言われました。

おじいさんが言っていた通り、電話お願い手帳は誰でももらえるよう。おじいさんはこの手帳を利用して、他人に手伝いを求めているのかもしれません。



市役所の人にこれまでのことを相談した結果、駅の職員が手伝ってくれることを知ったまいかわセミさん。おじいさんと別れて帰ることができるといいですよね。

