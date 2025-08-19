チョコプラ長田『新しいカギ』かくれんぼめぐる記事に「こんな平和な炎上ある？」
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が18日、自身のXを更新。“幸せな炎上”を報告した。
【写真あり】長田『新しいカギ』めぐる記事に反応
長田は、フジテレビ系バラエティー『新しいカギ』内の人気コーナー「学校かくれんぼ」にまつわるネットニュースを引用。同記事では、新日本かくれんぼ協会会長・隠密マサルとして出演している長田が、カギメンバーを探す生徒たちに“ヒントを出しすぎている”ということが指摘されていた。
これを踏まえて、長田は「こんな平和な炎上ある？」と投稿。ファンからは「かわいい理由で笑ってしまいました」「平和すぎますね（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。
