「いい顔してる」元美人マネージャー、人気芸人とのツーショットに反響！ 「愛されていますね」
お笑いコンビ・とろサーモンとかまいたちの元マネージャー・樺澤まどかさんは8月18日、自身のInstagramを更新。とろサーモンの村田秀亮さんとのツーショットを公開しました。
【写真】樺澤まどか、人気芸人とのツーショット公開！
この投稿にファンからは、「いい笑顔」「ツーショット見れて声出た！なんかうれしいです」「とろサーモンに愛されていますね」「おんなじいい顔してる」「かまいたちとの再会もしてあげてください」「芸人さんとご飯行ったら、ご飯のおいしさが二倍になりそう」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ツーショット見れて声出た」樺澤さんは「ハッピーナイトでございました！とろサーモンの村田さん@toromurata とご飯に行かせていただいた夜 仕事を辞めた後でもこうやって会っていただけるのはうれし過ぎます」とつづり、村田さんとのツーショットを公開しました。飲食店のカウンター席に座った2人は、カメラに向かって笑顔を浮かべ、楽しげな雰囲気から変わらぬ関係性が伝わってきます。
「うれしい2ショット」樺澤さんは6月3日の投稿で、「とろサーモンの久保田さんが帰国して真っ先にご飯に連れて行ってくださりました」とつづり、とろサーモンの久保田かずのぶさんとのツーショットを公開しました。コメントでは、「えええ！最高過ぎ」「うれしい2ショット」「関係性がすてき」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
