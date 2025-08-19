¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û°ËÆ£Íµ¼ùàÁíÁªµóá¤Î·ë²Ì£²²óÀï¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¤â¡ÄRIZIN¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£±¡×¡Ê£¹·î£²£¸Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ç£Ð¡¡¥Õ¥é¥¤µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê¡á¥Õ¥é¥¤µé£Ç£Ð¡Ë¡×£²²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò·è¤á¤ë¡ÖÁíÁªµó¡×¤¬£±£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢°ËÆ£Íµ¼ù¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡ÖÁíÁªµó¡×¤Ë¤ÏÍ¼±¼Ô¤äÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ò£±»î¹ç¤º¤Ä£²²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅêÉ¼¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡ÖÀðµ×ÊÝÇîÀµ vs ¥¢¥ê¥Ù¥¯¡¦¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õ¡Ê¥¿¥²¥¹¥¿¥ó¡Ë¡×¡¢£²²óÌÜ¤Ç¡Ö¿ÀÎ¶À¿ vs ¸µÃ«Í§µ®¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£±²óÀï¤Ç¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤Ï£²²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤º¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ì¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤Ï£±²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿£µÁª¼ê¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç½à·è¾¡¤Ç»î¹ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÊòÁ³¼«¼º¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¤Ë²ó¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÌÜÆ¬¤òÍÞ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤¬Íî¤Á¤Æ£Ò£É£Ú£É£Î¤¬°¤¤¤À¤Î¡¢Í¼±¼Ô¤¬°¤¤¤À¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¤â¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÏ³¤é¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£