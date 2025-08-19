なにわ男子の西畑大吾（28）が19日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜夜8・00）に出演。究極のインドアぶりを明かし、スタジオを驚かせた。

この日は「私ってお金の使い方下手かも！？と思ったこと」をテーマにトークを展開。

その中で西畑は「僕は節約派とは思うんですけど、同時に凄いインドアなんですよ。コンビニとかスーパーにも行きたくなくて、それぐらい外に出るのが嫌で、そういう買い物をデリバリーしちゃう」と切り出した。

これにMCの明石家さんまが「ぷらっと近所の景色見て歩いたらええやんか！」と促すと、西畑は「紫外線めっちゃ嫌いで」と顔をしかめた。

さらに、「ひどいときは卵1パックだけを注文することもある」と語ると、共演者たちは「え〜っ！」とドン引き。俳優のえなりかずきも「1パック300円弱、デリバリー代は500円くらいで、デリバリー代の方が高くなりません？」と思わずツッコんだ。

しかし西畑は「でもプラスでチップも払いますし。申し訳ないから、1個っていうのが」と淡々と返し、スタジオからは思わず悲鳴が上がった。