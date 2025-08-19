「阪神５−４中日」（１９日、京セラドーム大阪）

阪神は近本が欠場し、大幅に打線を組み替えたが、シーソーゲームを制して３連勝し、優勝マジックを「２１」に減らした。

２軍で無双していたビーズリーと栄枝のバッテリーだったが、二回にビーズリーの犠打野選で先制点を献上した。

しかし直後に打線が反撃。１死一、二塁。栄枝が適時右前打を放ち同点に追いつく。さらにプロ初昇格で即スタメン起用された井坪が、三塁前への内野安打でプロ初安打をマーク。相手の失策を誘ってこの回、３得点で逆転に成功した。

五回まで毎回の先頭打者の出塁を許しながらも、ビーズリーは粘り強く腕を振ったが、五回。先頭・板山に右翼線への二塁打を浴びるなど一、二塁。ボスラーに中前適時打を打たれて１点を許すと、交代が告げられた。２番手・ハートウィグが山本に同点の中前適時打を献上。試合を振り出しに戻された。

六回２死一、三塁。代打・糸原が右前適時打で再び勝ち越し。続く熊谷の中前適時打で２点目を追加し、リードを広げた。ただ、七回に及川が岡林に右翼ソロを浴び１点差となった。

八回には石井がマウンドに上がった。１回を無失点に抑え、プロ野球新記録を更新。４１試合連続無失点で１点差を守り切った。