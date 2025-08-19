iriが、明日配信開始となる「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『Girl or Lady Season2』の主題歌、新曲「CUBE」のMVを明日21時に公開することを発表した。

◆iri 動画

今回のMVは、DIESELやSWAROVSKIなど数多くの広告の映像を手掛ける新進気鋭の映像監督・中村俊介と初タッグを組んで制作された。夏らしい世界観の中で、恋愛や仕事など、様々な理由で下を向いてしまっているときに“そんなの全部忘れてこの夏、この瞬間を楽しんじゃえばいいんじゃない？”と、未来に向けて前を向く、誰かの背中を押す映像となっているという。

https://youtu.be/GMtuL1R6ymE

楽曲「CUBE」は、iriの代表曲「Wonderland」でもおなじみのESME MORIとタッグを組んで制作されたビターで都会的な真夏のアッパーチューンとなっているとのこと。楽曲は8月20日から配信開始。そして、配信に先駆けてApple Music / Spotifyでの「CUBE」プリアド / プリセーブも実施中だ。

◾️デジタルシングル「CUBE」 2025年8月20日（水）リリース

https://iri.lnk.to/CUBE

※「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『Girl or Lady Season2』主題歌 ◆ABEMA新番組『Girl or Lady Season2』

1話放送日時：8月24日（日）夜9時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9EvEp4uoPwHMmR https://youtu.be/mnDnJSivHZk ◆iri「CUBE」Pre-add / Pre-saveキャンペーン

事前予約：http://iri.lnk.to/uhzzT9 ※Pre-add/Pre-saveとは？

Apple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveとは、配信前の作品を事前に予約できる機能です。

前もってPre-add/Pre-saveされた作品は、配信開始後にご自身のライブラリに自動で追加されます。 ・対象ストリーミングサービス

Apple Music / Spotify

・開催期間

2025年8月7日（木）12:00 〜 2025年8月19日（火）23:59まで ※本キャンペーンは、AppleおよびApple Music、Spotifyは関与しておりません。

※Appleおよび Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。

◾️＜iri 10th Anniversary LIVE Episode.0＞ 2026年1月28日（水）大阪 フェスティバルホール

OPEN 18:00／START 19:00

(問)清水音泉 06-6357-3666 2026年1月30日（金）東京 ガーデンシアター

OPEN 18:00／START 19:00

(問)クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 ▼チケット

前売り8,800円（税込） ・オフィシャル一次先行：受付期間：〜8月24日（日）23:59

申込URL：https://eplus.jp/iri/ ・チケット取り扱い：イープラス／ぴあ／ローソン

一般販売：11⽉15⽇（⼟） ▼注意事項

・電子チケットのみのお取り扱いとなります

・枚数制限一人4枚

・チケット分配可能

・営利目的の転売禁止

・未就学児入場不可 ・企画・制作：ソニー・ミュージックアーティスツ

関連リンク ◆iri オフィシャルサイト

https://youtu.be/GMtuL1R6ymE