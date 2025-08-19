iri、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『Girl or Lady Season2』主題歌「CUBE」MV公開決定
iriが、明日配信開始となる「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『Girl or Lady Season2』の主題歌、新曲「CUBE」のMVを明日21時に公開することを発表した。
今回のMVは、DIESELやSWAROVSKIなど数多くの広告の映像を手掛ける新進気鋭の映像監督・中村俊介と初タッグを組んで制作された。夏らしい世界観の中で、恋愛や仕事など、様々な理由で下を向いてしまっているときに“そんなの全部忘れてこの夏、この瞬間を楽しんじゃえばいいんじゃない？”と、未来に向けて前を向く、誰かの背中を押す映像となっているという。
https://youtu.be/GMtuL1R6ymE
楽曲「CUBE」は、iriの代表曲「Wonderland」でもおなじみのESME MORIとタッグを組んで制作されたビターで都会的な真夏のアッパーチューンとなっているとのこと。楽曲は8月20日から配信開始。そして、配信に先駆けてApple Music / Spotifyでの「CUBE」プリアド / プリセーブも実施中だ。
◾️デジタルシングル「CUBE」
2025年8月20日（水）リリース
https://iri.lnk.to/CUBE
※「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『Girl or Lady Season2』主題歌
◆ABEMA新番組『Girl or Lady Season2』
1話放送日時：8月24日（日）夜9時〜
放送チャンネル：ABEMA SPECIAL
放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9EvEp4uoPwHMmR
https://youtu.be/mnDnJSivHZk
◆iri「CUBE」Pre-add / Pre-saveキャンペーン
事前予約：http://iri.lnk.to/uhzzT9
※Pre-add/Pre-saveとは？
Apple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveとは、配信前の作品を事前に予約できる機能です。
前もってPre-add/Pre-saveされた作品は、配信開始後にご自身のライブラリに自動で追加されます。
・対象ストリーミングサービス
Apple Music / Spotify
・開催期間
2025年8月7日（木）12:00 〜 2025年8月19日（火）23:59まで
※本キャンペーンは、AppleおよびApple Music、Spotifyは関与しておりません。
※Appleおよび Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。
◾️＜iri 10th Anniversary LIVE Episode.0＞
2026年1月28日（水）大阪 フェスティバルホール
OPEN 18:00／START 19:00
(問)清水音泉 06-6357-3666
2026年1月30日（金）東京 ガーデンシアター
OPEN 18:00／START 19:00
(問)クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
▼チケット
前売り8,800円（税込）
・オフィシャル一次先行：受付期間：〜8月24日（日）23:59
申込URL：https://eplus.jp/iri/
・チケット取り扱い：イープラス／ぴあ／ローソン
一般販売：11⽉15⽇（⼟）
▼注意事項
・電子チケットのみのお取り扱いとなります
・枚数制限一人4枚
・チケット分配可能
・営利目的の転売禁止
・未就学児入場不可
・企画・制作：ソニー・ミュージックアーティスツ
関連リンク
◆iri オフィシャルサイト
https://youtu.be/GMtuL1R6ymE