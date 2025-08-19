Myukが、10月から放送されるTVアニメ『終末ツーリング』のエンディングテーマに新曲「グライド」決定したことを発表した。本日からプリアドプリセーブが開始された。楽曲配信は10月5日を予定している。

本アニメは、月刊コミック誌『電撃マオウ』にて連載中の、さいとー栄による異色のツーリングコミック「終末ツーリング」が原作。2人の少女とセローによる楽しい旅の様子が描かれたアニメ本PV、そしてティザービジュアルを公開されている。主題歌解禁に際し、Myukからのコメントも到着した。

ⓒ2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

◆ ◆ ◆

◾️Myuk コメント

『終末ツーリング』に楽曲を添えさせていただけること、大変嬉しく思います。誰も居なくなった世界で寂しさを抱えながらも好奇心を忘れないアイリとヨーコ。2人の旅路に勇気をもらいました。「走り続けたい」と願う強い気持ちを込めた、『グライド』よろしくお願いします。心温まる冒険譚、私も見守らせていただきます。

◆ ◆ ◆

なおMyukは、2026年にはキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞を控えている。3月21日の名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日に大阪 なんばHatch、ラストは3月29日にZepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定だ。チケット販売中のため、こちらもあわせてチェックして欲しい。

◾️新曲「グライド」 2025年10月5日（日）

TVアニメ『終末ツーリング』エンディングテーマ

Pre-Add / Pre-Save：https://myuk.lnk.to/JRcYMR

◾️CDリリース「マリー」

2025年9月3日（水）

TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』エンディングテーマ

サブスク：https://myuk.lnk.to/DearMarie

CD予約：https://myuk.lnk.to/VoUXie

※SHOPは順次追加されます。 ○初仕様付期間生産限定盤

価格：3,000円（税込）

CD品番：AICL-4798 ~ 4799

仕様：CD＋BD、EPサイズデジパック仕様

初回仕様︓アニメ描き下ろしジャケットステッカー封入 ▼収録曲

M1.マリー

M2.マリー (Instrumental)

M3.マリー (TV Size)

BDではアニメノンクレジットエンディング映像を収録 ▼購入 / 予約特典

Amazon.com：メガジャケ

楽天ブックス：スマホサイズブロマイド

セブンネット：アンブレラマーカー

応援店：オリジナルB2ポスター

※応援店リスト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/myuk/shoplist/250903/

◾️TVアニメ『終末ツーリング』

放送：2025年10月放送 ⓒ2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会 ◆イントロダクション

誰もいない終末世界を旅する少女、ヨーコとアイリ。

名所の風景ふたりじめで写真を撮ったり、

自然いっぱいな街中でキャンプをしたり。

オフロードバイク・セローにタンデムで走る２人の旅は、

渋滞もなければ信号にも止められない、いまだかつてない自由なツーリング旅！

2人の少女と1台のセローが滅んだ日本を駆け回る、

異色のツーリングコミックがテレビアニメ化！

世界も終わったし、バイクに乗って旅に出よう！ ◆スタッフ

原作：さいとー栄（「電撃マオウ」連載／KADOKAWA刊）

監督：徳本善信

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督：明珍宇作

美術監督：李 凡善 (BON.Corp)

色彩設計：田中直人、岡崎順子

プロップ設定：北原大地

撮影監督：廣岡 岳

3DCG監督：濱村敏郎

2Dグラフィック：ワツジサトシ

編集：坪根健太郎

音響監督：明田川 仁

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：Nexus オープニングテーマ「Touring」Conton Candy

エンディングテーマ「グライド」Myuk ◆キャスト

ヨーコ：稲垣好

アイリ：富田美憂 公式サイト：https://shumatsu-touring.jp

公式X：@shmts_touring ( https://x.com/shmts_touring )

推奨ハッシュタグ #終末ツーリング

コピーライト：ⓒ2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞ ▼愛知

2026年3月21日（土）DIAMOND HALL

OPEN 17:30｜START 18:00

全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041

https://www.jailhouse.jp/ ▼大阪

2026年3月22日（日）なんばHatch

OPEN 17:00｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326

https://www.sogoosaka.com/ ▼東京

2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 16:45｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077

https://www.red-hot.ne.jp/ ▼チケット先行情報

オフィシャルHP先行 ※抽選受付

受付期間：2025年8月18日（月）12:00〜9月2日（火）23:59

受付URL：https://l-tike.com/myuk/