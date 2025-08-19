輪廻が、打首獄門同好会のjunkoをゲストベーシストに迎えてレコーディングしたニューシングル「寄生CHU♡」を今夜24時（20日0時〜）より配信リリースすることを発表した。

輪廻は現在、よしはぐ（Vo,G）とりぃこ（Dr,Cho）の2人が正規メンバー。ベーシスト不在がつづく中でもライブ活動を精力的に続ける一方、今年に入り、Fami。、U太（四星球）、山内あいな（SILENT SIREN）をゲストベーシストに迎えた音源を立て続けにリリースし注目を集めていた。

新曲「寄生CHU♡」は前作につづき作詞をよしはぐ、作曲はよしはぐとりぃこの2人が担当。「あなたに寄生しちゃお♡」と歌う過剰な偏愛観をノリの良いハードポップな曲調で展開。軽快なプレイでダンサブルなテイストを際立たせながら、ずっしりと下支えもするjunkoのベースワークが圧巻だ。

junko、輪廻からはそれぞれ、以下のメッセージが届いている。

■junko コメント

お会いしたこともお話ししたこともなかったけど、楽しい面白い可愛い匂いを嗅ぎつけてお受けしました。いただいた曲は予想を超えて楽しくて面白くて可愛くてかっこよくて、レコーディングまでずーーーっと楽しく弾かせてもらえました。どうもありがとう！ まだ見ぬ輪廻ちゃんたちにお会いできるのをとても楽しみにしています！ 66歳のギャルより笑

■輪廻 コメント

ずっと前から大好きな打首獄門同好会のjunkoさんが弾いてくださると連絡を受けた時、嬉しくて飛び跳ねました…！泣 ユーモアを込めた可愛い歌詞とキャッチーなメロがお気に入りのこの曲が、ゴリゴリなjunkoさんのベースによりもっともっと最高になりました！！いつの日か、大好きな打首先輩と対バンできるよう頑張ります！平均年齢22歳のギャルより

40歳以上の年齢差を越えたギャル同士の、息のピッタリと合ったコラボを音源でもぜひ楽しんでほしい。

Digital Single「寄生CHU♡」

2025年8月20日（水）主要サブスク/ダウンロードサービスにて配信開始

https://lnk.to/Rinne_KiseiCHU

