夏の疲れ肌を速攻リセット！毛穴・乾燥・キメを整える【敏感肌OKのシートマスク】３選
紫外線・冷房・汗と皮脂…夏の肌は想像以上に過酷な環境にさらされ、乾燥や毛穴の開き、キメの乱れといったトラブルが一気に加速します。そんな時こそ頼りたいのが、短時間で集中ケアできる「シートマスク」。そこで今回は、“敏感肌”でも安心して使える処方で、毛穴・乾燥・キメといった夏の三大肌悩みにしっかりアプローチできるアイテムを３つ紹介します。
乾燥小ジワやごわつきに。濃密保湿の週２スペシャルケア
夏でも意外と多いのが乾燥による小ジワやごわつき。特に冷房の効いた室内で長時間過ごす人は、気づかぬうちに肌の水分が奪われています。そんな時は、ぷるぷるのジェル美容液をたっぷり含んだシートマスクで、肌をうるおいで満たすスペシャルケアを。
▲ミノン「ミノンアミノモイストFMb」 22ml×４枚入り ￥1,320（税込）
やわらかい低刺激シートが液ダレせずにぴたっと密着し、短時間でも高い保湿効果を発揮。週に１〜２回のケアでも、パック後はふっくらハリのある肌に導いてくれるのが魅力です。仕上げに乳液やクリームでフタをすれば、うるおいが長続きしますよ。
毛穴の開きには５分集中ケア。引き締め成分×肌荒れ予防
夏は皮脂分泌が増え、毛穴が開きやすく目立ちやすい季節。ビタミンハーブCPやフルーツ酸Exを配合したシートマスクなら、角質をやわらげつつ毛穴をキュッと引き締めます。
▲CHOI「薬用マスク 肌・毛穴ケア」 10枚入り（美容液155ml） ￥825（税込・編集部調べ） ※医薬部外品
目元や小鼻周りまでフィットする形状で、気になる部分を逃さずカバー。さらに、消炎成分グリチルリチン酸2Kが肌荒れを防ぎ、なめらかで毛穴レスな印象に導きます。５分で完了するので、忙しい朝のメイク前や夜の時短ケアにもぴったりです。
毛穴もキメも同時ケア。敏感肌でも使えるレチノール処方
毛穴の開きやキメの乱れ、初期の小ジワまでケアしたい人には、敏感肌でも使える次世代レチノール（バクチオール）配合のシートマスクがおすすめ。シカヒアルロンが乾燥を防ぎ、皮脂バランスを整える成分がターンオーバーをサポートします。
▲VT「シカレチAセブンデイズマスク（７枚入り）」 110g ￥770（税込）
植物由来のやわらかなシートは、日焼けや乾燥で弱った肌にもやさしい使用感。ひたひたの美容液が毛穴を引き締め、キメの整ったつるんとした素肌へ導きます。紫外線や外的ダメージで疲れた夏肌を、やさしく立て直してくれる“レスキュー”マスクです。
夏の肌はスピードケアがカギ。今回紹介した３つのシートマスクは、敏感肌でも使えるやさしさと、毛穴・乾燥・キメへの即効性を兼ね備えています。肌悩みに合わせて使い分ければ、紫外線や冷房ダメージで疲れた肌も短時間で回復。忙しい日でも無理なく続けられる“夏の肌レスキュー習慣”として、ぜひ取り入れてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞