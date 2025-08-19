Image: BRIGHT_DIY

アウトドアや旅行に軽快大容量バッグを気軽に持っていける！

一般的なバックパックは本体の収納性も低く、1kg前後の重量は覚悟しないといけません。基本は背負っていくことになりますが、スーツケースを使うような旅行のサブバッグとしてはちょっとオーバースペックになりがちでは？

そんな課題を解決してくれるのが、重量わずか285gで350ml缶サイズにまで畳めるバックパック「THE ULTIMA 22」。パッカブルとは思えない収納力・耐水性・多機能さを揃えて1万円ちょっとというコスパも良さげなバッグに仕上がっています。

超軽量・超コンパクト

Image: BRIGHT_DIY

「THE ULTIMA 22」の最大の特長は、285gという圧倒的な軽さと350ml缶サイズまで小さく畳めるところ。バッグ自体の軽さは疲労軽減にもつながるので嬉しいポイントですよね。

そして収納時のコンパクトさはサブバッグとしても超優秀。スーツケースの隙間などに詰めておけば、荷物が増えそうなときや旅行先でのアクティビティ用としても活躍間違いなしです。

Image: BRIGHT_DIY

とても小さく畳めますが展開時の収納量は22L。デイリーユースのバックパックとしても十分な容量がありますよ。

マルチユースで機動力も抜群

Image: BRIGHT_DIY

バックパックの上部ポーチは単体でミニバッグとして利用可能。スマホや財布だけで身軽に行動したいときに便利。

Image: BRIGHT_DIY

背中のクッション性を高めるエアパッドも取り外し可能。アウトドアやスポーツ観戦などの際に即席の快適クッションに早変わり！

Image: BRIGHT_DIY

他にも最大3リットルのハイドレーションパックが収納できるなど、けっこうな本格仕様。ちょっとした登山やトレイルランニングの相棒としても活躍してくれそうですね。

頼れる耐水性能

Image: BRIGHT_DIY

アウトドア利用に必須とも言えるのが耐水性。本製品に使われているCORDURAファブリックは耐久性に加えて耐水性能も高いのがポイント。

Image: BRIGHT_DIY

さらにYKK製止水ファスナーやシームテープ加工、ロールトップ構造で水対策はかなりしっかりしています。

汚れにも強いそうなので、急な雨はもちろん泥道などのの環境でもタフに使えそうですよ。

選べる2カラー

Image: BRIGHT_DIY

今回の販売で選べるカラーはブルーとブラックの2色。記事中のレッドは非取り扱いカラーなのでご注意ください。

ブルーはアウトドア感満載ですが、ブラックならシンプルで日常使いもしやすそうですね。おトクな先行セールは期間限定となっていたので、詳しくは下のリンクからチェックしてみてください！

