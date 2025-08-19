男は“この言葉”が聞きたいだけ！女性が気づきにくい「オトコの本音」
男性と会話をする時、どのような言葉をかけると好印象を与えるかわかりますか？ 気になる男性との会話は「緊張して上手に話せない」って方も多いと思いますので、今回は女性が気づきにくい「オトコの本音」を紹介。男性が聞きたい言葉をチェックしてみましょう。
｜喜怒哀楽が知りたい
男性は女性よりも相手の感情に鈍感な人が多いため、一緒にいる女性がどのように感じているのかを言葉から知りたいと思っています。特に喜怒哀楽は率直に伝えて欲しいのです。なので、「楽しい」や「嬉しい」などポジティブな気持ちや、「ありがとう」などの感謝の気持ちは言葉にして伝えることを心がけましょう。
｜もっと自分を頼って欲しい
男性は、好きな女性から「頼もしい」と思われることを願っているので、「頼ってもいい？」や「教えて欲しい」などの言葉を嬉しく感じます。なので、遠慮しないで男性にもっと頼ってみてください。また、「色々詳しいね」など知識が豊富なことや、専門分野に長けていることを褒めるのもおすすめです。
｜些細なことでも褒めて欲しい
褒められて嫌な気持ちになる人は少ないもの。「すごいね」や「さすがだね」でもいいですし、「センスがいいよね」や「優しいね」などでもOKです。気になる男性なら、褒める部分はたくさんあると思うので、些細なことでも素直な言葉で褒めてみてください。きっと男性はキュンとするでしょう。
｜楽しい人と思われたい
一緒にいる時に、好きな女性を楽しませようと頑張ってくれている男性がほとんど。そのため、「一緒にいると楽しい」や「いつも面白いね」などと女性から言われると嬉しく感じます。笑顔でいるだけでも楽しいことは伝わりますが、言葉とセットにすれば好感度アップはもちろん、男性の自信につながるでしょう。
頑張って楽しい話をしなければと思うと、かえって空回りすることがありますが、そんなときは今回紹介した男性が聞きたい言葉を素直に伝えることを意識してみてくださいね。
