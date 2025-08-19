ベッセント米財務長官 プーチン大統領とゼレンスキー大統領の会談が行われると確信 ベッセント米財務長官 プーチン大統領とゼレンスキー大統領の会談が行われると確信



ベッセント米財務長官

プーチン大統領とゼレンスキー大統領の会談が行われると確信

私は、双方がこの紛争の終結の準備ができていると感じている

月曜日は楽観的な、素晴らしい一日だった

ロシアの石油購入をめぐって、インドに対する関税引き上げを計画

デジタルサービス税について、世界各国に反対の立場を表明

エヌビディアは、中国向けの新しいチップについてライセンスを義務付ける

レーバーデーの直前に、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の候補者と会談する予定

ＰＰＩ インフレの大部分は投資サービスによるもの

