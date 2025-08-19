杉浦太陽、第5子次女の“ウインク”写真を公開「夢ちゃんウインク」
タレントの杉浦太陽（44）が19日、自身のブログを更新。8日に誕生した第5子次女「夢空」（ゆめあ）ちゃんの“ウインクショット”を公開した。
【写真】かわいすぎる！杉浦太陽、第5子次女の“ウインク”写真を公開
杉浦は「夢ちゃんウインク」との文言とともに、写真を披露した。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空さんが誕生している。
■杉浦太陽・辻希美の子どもたちの名前
第1子長女 希空（のあ）
第2子長男 青空（せいあ）
第3子次男 昊空（そら）
第4子三男 幸空（こあ）
第5子次女 夢空（ゆめあ）
