どこからその自信が沸いてくるのか謎なくらい、自意識過剰な男性っていませんか？ 自分のことをモテると思い込んで、周りの女性たちを困らせるため、かなり迷惑な存在です。今回は、モテると勘違いしている男のヤバすぎる言動をご紹介いたします。

「俺に会いたくなっちゃったのか？」

「職場の先輩と飲み会で少し話しただけで、なにを勘違いしたのか付き合っているつもりでいるんです。職場ではできるだけ顔を合わさないようにしてるけど、バッタリ廊下ですれ違うと、いきなり壁ドンをしてきて『俺に会いたくなっちゃったのか？』『そういうところかわいくて好きだよ』とか言ってくるんです……。マジで気色悪くて鳥肌。どうやら自分のことを世界一のモテ男だと、本気で思っているらしいです。もちろん私は普通に彼氏がいるし、この人とはなんの関係もないけど。どれだけ頭の中お花畑なんだろうか……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 付き合ってもないのに勝手に彼氏気取りをするなんて、勘違いも甚だしいですよね……。スルーしておくのがいいのかもしれませんが、早めに対処しておかないとストーカー化しそうで怖いです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。