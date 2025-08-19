Image: NANGA、Columbia

頭部から首元までしっかりカバー。

8月も後半に差し掛かるとはいえ、まだまだ紫外線の強いこの季節。顔まわりだけではなく首元までしっかりと紫外線対策をしたいところです。

そこで今回は、頭部からうなじまで覆えるシェードのついたハットをピックアップ。さすがはアウトドアブランド、機能性も抜群です。

シェーベットカラーが映える「NANGA」のハット

Image: NANGA NANGA「ナイロンタッサー サンシェードハット」7,700円（税込）

NANGA（ナンガ）の「ナイロンタッサー サンシェードハット」は、夏らしい爽やかなカラーが特徴的なサンシェードハット。

撥水性と速乾性に優れた「ナイロンタッサー素材」を使用しているというから、もちろん機能性もバッチリ。さらに、このサンシェードは取り外し可能なので、街使いにはバケットハットとして使うこともできますよ。

正面にあしらわれたNANGAロゴとこのカラーなら、アウトドアでも街使いでもアクセントになること間違いなし。

汗を利用して温度を下げる「Columbia」のハット

Image: Columbia Columbia「イエロードックマウンテンサンシェードブーニー」6,930円（税込）

汗を利用して温度を下げるという独自の技術、オムニフリーズゼロを搭載しているのが、Columbia（コロンビア）の「イエロードックマウンテンサンシェードブーニー」。

生地にある小さな青いサークル状の冷却材が、汗を利用して生地全体の温度を瞬時に低下。これによって持続的にクーリング。どうしても汗をかくこの季節ですが、この汗の水分に反応して、気温が高くても快適にハットをかぶっていられるのです。

トップスイマーの水着と同じ素材を使った「speedo」のハット

Image: speedo speedo「ボヤージュユーブイハット(ユニセックス)」9,900円（税込）

speedo（スピード）の「ボヤージュユーブイハット」は、Speedoのトップスイマーが着用するレーシング水着に使われるオリジナル機能素材「LZR Cordura」を使ったハット。この素材は、高い耐久性や撥水性はもちろん、柔らかな肌触りで着け心地の良さも兼ね備えた素材です。

これだけ高機能でいながら、つばが広めでエレガントなシルエットも特徴的。シェードはスナップで取り外し可能なので、アウトドアからリゾートまで幅広く活躍してくれますね。

首筋のためのすだれを備えた「karrimor」のハット

Image: karrimor karrimor「sudare hat」8,470円（税込）

karrimor（カリマー）のシェードハットは、その名も「sudare hat」。このスダレ＝シェードに、アウトドアに嬉しい機能が詰まっています。

たとえば、後部には遮熱効果を備えたメッシュ素材を採用。さらにこのスダレはツバ部分へ収納できるほか、風でバタバタとなびくのを抑える「ばたつき防止ループ」も完備。

さらにハットの頭頂部の内側には、保冷剤が入るメッシュポケットも。紫外線だけではなく、太陽による熱からも肌を守ってくれます。

通気性も確保しつつ日差しから頭部を守る「Millet」のハット

Image: Millet Millet「【ユニセックス】ロングディスタンス II ハット」5,830円（税込）

サンシェード付ハットとなると気になるのが、かえって暑くならないかどうか…。それを解決するのは、Millet（ミレー）の「ロングディスタンス II ハット」。内側がメッシュ地で、通気性を確保しながら日差しから肌を守ることができます。

表地は撥水加工の施された軽量ナイロン素材​なほか、アウトドアには特に頼もしい、吹き飛び防止のバックアジャスターやネックコードストラップ付き。それに、比較的コンパクトなシェードだからこそ、街使いにはこのシェードを収納することも可能。幅広いシーンで活躍してくれそうです。