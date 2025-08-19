¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬½é²ñ¹ç¡¡ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤á¤°¤ê¡ÖµÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£¹Æü¤ËÅÞËÜÉô¤ÇÁíºÛÁªÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡Ê°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ïº£·î£¸Æü¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¡£½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÁíºÛ¡Ë¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Î×»þ¤ÎÁíºÛÁªµó¤òÁ°ÅÝ¤·¤Çµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ£·£°Ç¯»Ë¤Î¤Ê¤«¤ÇÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¡£Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò³«¤¯¾ì¹ç¡¢ÅÞÂ§¾å¡¢ÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷£²£¹£µ¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¼Ô£´£·¿Í¤Î²áÈ¾¿ô£±£·£²¿Í¤ÎÍ×µá¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È²ñ¹ç¤Î½ªÎ»¸å¡¢°©Âô°Ñ°÷Ä¹¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Ï½ñÌÌ¤Ç¹Ô¤¦Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÎ×»þÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ø»þ´ü¤äÊýË¡¤ò´Þ¤á¤ÆÁª´É°Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤ÐÍè½µÃæ¤Ë¤âºÆÅÙ²ñ¹ç¤ò³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Î½êÂ°µÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÀÐÇËÁíºÛ¤ÎÂ³Åê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°ÅÝ¤·¤ÇÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤«ÈÝ¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ËÂç¤¤Êµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò±Ê¤é¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤ÂÐ½è¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁá´ü·èÃå¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£