¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õ 30»þ´Ö¤«¤±ÍèÆü¡Ä9¡¦28¤ÎÀðµ×ÊÝÇîÀµÀï¡Ö¥Õ¥é¥¤µé£Ç£ÐÁíÁªµó¡×¤Ç·èÄê
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£±¡×¡Ê£¹·î£²£¸Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ç£Ð¡¡¥Õ¥é¥¤µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê¥Õ¥é¥¤µé£Ç£Ð¡Ë¡×½à·è¾¡¤Ç¡¢Àðµ×ÊÝÇîÀµ¡Ê£³£¸¡Ë¤È¥¢¥ê¥Ù¥¯¡¦¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õ¡Ê¥À¥²¥¹¥¿¥ó¡á£²£´¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¥Õ¥é¥¤µéÁíÁªµó¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿°ÛÎã¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ç£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Áªµó¤Ë¤Ï¡¢£±²óÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£µÌ¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ê¸µÃ«Í§µ®¡¢Àðµ×ÊÝ¡¢°ËÆ£Í´¼ù¡¢¿ÀÎ¶À¿¡¢¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿£±£°£±¿Í¤Î¼±¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤«¤é¤Ê¤ëÍ¸¢¼Ô¤¬¡¢°ìÈÖ¸«¤¿¤¤ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ËÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢½à·è¾¡¤Î»î¹ç¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£ÅêÉ¼¤Ï£²²ó¹Ô¤ï¤ì¡¢£²ÅÙ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿£±¿Í¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª±éÀâ¤Î¸å¡¢¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÅêÉ¼¤Ï¹Ô¤ï¤ì¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç£³£¶É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Àðµ×ÊÝ¤È¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õ¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁªµó¤Î¤¿¤á¡¢£³£°»þ´Ö°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õ¤Ï¡ÖÀðµ×ÊÝÁª¼ê¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£°£°¡ó¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê»î¹ç¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÀðµ×ÊÝ¤â¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤Î¤¢¤ë¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤ÊÁê¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÎ±¤á¤ËÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ø²¿¤À¤³¤¤¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦´é¤ò¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¸µÃ«¤È¿ÀÎ¶¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸µÃ«¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¿ÀÎ¶¤Ï¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·µì£Ä£Å£Å£ÐÂÐ·è¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£