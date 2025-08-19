プレミア初挑戦名鑑：アーセナルMFマルティン・スビメンディ（スペイン代表）

プレミアリーグ2025-26が開幕を迎えた。

「FOOTBALL ZONE」では今季からイングランドに新天地を求めた注目選手たちに迫る。今回は、開幕戦で早くも存在感を発揮したアーセナルの新戦力、スペイン代表MFマルティン・スビメンディを紹介。守備面だけでなく、攻撃でも違いを生み出す明確な数値を残しており、昨年バロンドールを受賞したスペイン代表MFロドリ（マンチェスター・シティ）の再来を予感させている。（参照：プレミアリーグ公式サイト、英衛星放送「スカイ・スポーツ」）

アルテタ監督が獲得を熱望したスビメンディは守備的MFで、3シーズン連続で2位の憂き目にあっているチームの“ラストピース”として、アーセナルは6000万ポンド（約114億円）を支払った。その高評価は単なる将来性ではなく、2024-25シーズンのラ・リーガでの明確な実績に裏打ちされている。

所属していたレアル・ソシエダで、スビメンディは中盤の心臓として攻守両面で際立ったパフォーマンスを見せた。パス数1752本（4位）、成功パス数1479本（4位）、オープンプレー関与1284回（3位）、タッチ数2197回（4位）と、いずれも中盤・守備的MFとしてトップレベルの数字を残している。さらに、縦方向への推進力も目に見える成果をあげている。プログレッシブパス101本（4位）、ロングパス成功92本（4位）、前方パス550本（4位）、前進距離8447.7メートル（4位）と、ボールを前へ運ぶ能力の高さが際立っている。パス成功率84.4%（22位）という数値は、難度の高いパスに果敢に挑戦している裏返しだ。

守備面でも、タックル73回（5位）、インターセプト44回（5位）、空中戦勝利54回（4位）、中盤でのボール奪取92回（2位）と、体格以上の守備能力を発揮。5シーズン連続でリーグ戦30試合以上に出場し続ける耐久性も、アーセナルが信頼を寄せた理由の一つだ。

こうした背景をもとに加入したスビメンディは、プレミアリーグ開幕戦のマンチェスター・ユナイテッド戦でも期待に違わぬ存在感を示した。ミケル・アルテタ監督は、スビメンディの「信じられない存在感」や「極めて素早く高精度な判断力」を称賛しており、「ミッドフィルダーとして非常に稀な資質」と高く評価している。

プレシーズンでは中盤にとどまらず前線にも顔を出す柔軟なプレーで注目され、ビルバオとの試合では右サイドからのクロスでヴィクトル・ギョケレシュのゴールを演出。6ヤードボックス内でのヒールパスからカイ・ハフェルツにも決定機を創出し、攻撃面でも違いを生み出せることを示した。アルテタは当初、スビメンディの加入によってMFデクラン・ライスを左の“8番”でより攻撃的に活用する構想だったようだが、実際に共演させると、両者が頻繁にポジションを入れ替える流動的な関係性が生まれ、スビメンディの前進に応じてライスが後方をケアするという、想定以上の相互補完が機能している。

この新たな中盤の構図は、アーセナルにとって戦術的な進化を象徴するものとなり得る。開幕戦でも、スビメンディはビルドアップの基点としてリズムを作りながら、時に高い位置まで顔を出し、相手ブロックに変化を与えるプレーを連発した。

新たな“ロドリ型司令塔”として、守備の安定と攻撃の活性化という相反する課題に同時にアプローチできるスビメンディ。アルテタ体制の下で、アーセナルのタイトル挑戦を現実にする鍵を握る存在になるだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）