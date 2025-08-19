◇プロ野球セ・リーグ 巨人 15-2 ヤクルト(19日、神宮球場)

巨人がヤクルトとの3連戦初戦で大勝を収めました。この日は、丸佳浩選手のNPB史上72人目となるサイクル安打や、リチャード選手の満塁弾、中山礼都選手の2打席連続の逆方向へのHRなど打線が躍動。そんな中、先発・戸郷翔征投手も圧巻の姿を見せました。

今季、不振に苦しんでいる戸郷投手。そんな中「初めてマウンドで恐怖心を感じることもあった」と口にすることもありました。再起の手応えをつかんで1軍のマウンドにあがるも結果が伴わない試合もある中、今季15試合目の先発登板を迎えます。

丸選手の先制2ランで援護をもらい、初回のマウンドにあがった戸郷投手。しかし1アウト2、3塁のピンチから村上宗隆選手の犠牲フライで1点を失います。それでも2回には、味方のエラーが絡み迎えた2アウト1、3塁のピンチを無失点で切り抜けました。

この好投を援護すべく、打線は躍動。3回までに5点をあげ、5回以降も満塁弾などで一気にリードを広げます。大量援護に穏やかな表情を見せた戸郷投手は、3回から3イニング連続で三者凡退。テンポのよい投球を続けスコアボードに0を並べます。

14点リードで迎えた8回には1アウトからヤクルト・長岡秀樹選手から3塁打を浴びると、続く内山壮真選手のゴロの間に1点を返されます。これで迎えた2アウト走者なしの場面。打席には、復帰後に好調を見せるヤクルトの主砲・村上宗隆選手を迎えます。ここで戸郷投手は直球勝負を選択。すでに投球数は110球を超えていましたが、この日最速の152キロもマークするなど、サインに首を振りながらストレートを投げ続けました。結果、13球目のストレートで村上選手を空振り三振に取り、マウンドで雄叫びを上げました。

この日は8回131球を投げ、被安打5、奪三振6、与四球1、2失点の成績となった戸郷投手。マウンドで見せた“エース・戸郷翔征”らしい姿に、SNSでも「やっとエース戸郷翔征が帰ってきたよ」「完全復活の予感がした」「今年不調に苦しんでいた戸郷にとって、この試合あの勝負は多分とても大きな意味を持ったと思う」といった声があがりました。