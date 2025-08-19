山下美月、天然トーク炸裂で共演者から総ツッコミ「違う違う！」【火喰鳥を、喰う】
【モデルプレス＝2025/08/19】元乃木坂46の山下美月が8月19日、都内にて行われた映画「火喰鳥を、喰う」（10月3日全国公開）の完成披露試写会に主演の水上恒司、共演のSnow Man・宮舘涼太、森田望智、豊田裕大、監督の本木克英氏とともに出席。共演者から総ツッコミを受ける場面があった。
【写真】山下美月、爽やかな浴衣姿
一同は、“この恐怖、ビミナリ”という映画のキャッチコピーにちなんで、「最近『ビミナリ！』と感じたものを発表。水上は「スルメのゲソ」、宮舘は「わさび」を挙げるなど各々個性豊かなビミナリを披露する中、山下は「キムチマヨ牛丼」と回答した。
続けて、「今まで牛丼屋さんに行くと必ずネギ玉ラー油牛丼しか頼まなかったんですけど、最近キムチマヨ牛丼に乗り換えまして、常にバックの中に牛丼屋さんのトッピング無料券を5枚ほど持ち歩いている」と告白し、「街中で私を見つけて声をかけてくださったら、トッピング券を差し上げます」と観客に呼びかけ。山下の男前な発言に、会場からは拍手が起こった。
豊田は「鉱物」がビミナリだと発表。「昔から石が好きで、最近鉱物を買って。『キラキラして変わらない存在で良いなぁ』と思いながら。これからさらに集めたいと思います」と鉱物について熱弁した。すると山下から「え、鉱物を食べるってことですか？」と質問が。豊田はすかさず、「ううん、違う」と首を振り、他の共演者も「違う違う」とツッコんだ。続けて、豊田が山下に「ハマっているものとかあるから…食べるものだけだと思ってキムチマヨ牛丼にしたの？」と聞くと、山下は「あ、そうです（笑）」とにっこり。天然な一面を見せた。
原浩氏による「火喰鳥を、喰う」（角川ホラー文庫）を原作とした本作の監督を務めるのは、映画「空飛ぶタイヤ」（2018年）、「シャイロックの子供たち」（2023年）などを手がけた本木氏。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に、戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった。（modelpress編集部）
◆山下美月「食べるってことですか？」
◆水上恒司主演「火喰鳥を、喰う」
