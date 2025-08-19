九州新幹線西九州ルートの整備を巡り、長崎と佐賀の両県の知事と、JR九州の社長の3者による意見交換が、19日に佐賀県庁で行われました。

国に対し、現状に至った経緯の総括や具体的な解決策を求める方向で一致しました。

19日午後2時すぎ、佐賀県庁を訪問したJR九州の古宮 洋二社長と、長崎県の大石知事。

意見交換は、九州新幹線西九州ルートのあり方を議題に、佐賀県の山口知事の提案で行われました。

非公開で行われた会合の後、3人は報道陣の取材に応じ、国に対し新幹線と在来線の直通運転が可能な「フリーゲージトレイン」の導入断念の経緯を踏まえた “具体的な解決策” を提示するよう働きかける方針で一致したと明らかにしました。

（JR九州 古宮 洋二社長）

「我々としてはその先のFGTのところで歴史は止まっているので、それから先をどうするかは全く新しい話ということでの認識は一致している。ルートの関係などはそれぞれ意見が違っていて、認識の一致にはなっていない」

（山口 佐賀県知事）

「3者ともに国の責任で頓挫したというのは、西九州の特殊理由だから、それに対してそれぞれ国に対して追及していこうというところについては一致した」

3者による意見交換は去年5月に続いて2回目で、建設費の負担やルートを巡っては、それぞれが主張を展開し、議論は平行線に…。

大石知事は国に対し、近年の資機材や人件費の高騰を反映した事業費の再試算や、実現可能性を評価する環境アセスメントの早期実施を求める考えも示しました。

（大石知事）

「実現可能かどうかの評価をいずれ必要になるものだと思うので、それについてはしっかりと遅れることなくやるべきということをお伝えした 」

3者は引き続き、協議を継続していくとしています。