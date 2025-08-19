街では肌見せに抵抗があるレディも、リゾートではトライしたい♡ 2wayアイテムは、そんなニーズも満たしてくれます！ ゴム入りの襟ぐりで、オフショルにも調整OK。シアー感のあるピンクが、甘くも上品です。

オーガンジー素材のボリュームトップスで2wayスイッチ

着用したのはコレ！

出典: 美人百花.com

ブラウス\7,997/NATURAL BEAUTY BASIC

【タウン】肩からふくらむロマンティックな袖で愛らしく

出典: 美人百花.com

ゴム入りでフィットする襟ぐりをセットインで着れば、上半身のボリューム感で目線がアップ。ボトムはタイトスカートでメリハリをつけると、甘く華やかなスタイル美人コーデに仕上がります。

[ブラウスを着回し]スカート\23,100/ドレステリア(ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店) バッグ\70,400/ロンシャン(ロンシャン・ジャパン) 靴\9,900/CHARLES & KEITH

【Resort】思いきった肩の見せ具合でリゾートテイストに

出典: 美人百花.com

オフショル位置に襟ぐりを下げれば、リゾーティーな涼やかさ♪ シアースカートでも抜け感を高めて。

[ブラウスを着回し]スカート\20,900/CELFORD イヤリング\8,800/カリーヌ サルタン(ココシュニック新宿タカシマヤ店) ネックレス\121,000/ヴァンドーム青山(ヴァンドーム青山本店) バッグ\7,700/カカトゥ(アンビリオン) 靴\7,700/ダブルエー オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

掲載：美人百花2025年8月号「レディの肌見せは2wayアイテムがちょうどいい」

撮影/屋山和樹(BIEI)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部